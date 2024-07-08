Кількість пилюки, що осідає на склі, може стати серйозним суперником у чищенні вікон, та з кількома доречними порадами ви зможете впоратися з цією напастю за лічені хвилини.

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Коли мити вікна

Найкраще для цього обрати теплу й безвітряну погоду. Бажано, щоб ще й було досить похмуро, адже у сильну спеку мийний засіб буде висихати надто швидко й ви просто не встигатимете витирати його так, щоб не залишалося розводів.

Як починати мити вікна?

Зараз буде сюрприз: починати мити вікна варто не з самих вікон. Передусім вам потрібно прибрати підвіконня, зняти штори та тюлі, позбутися жалюзів та москітних сіток, адже вони будуть вам заважати.



Мити вікна потрібно відповідально / Фото Pexels

Наступний крок – миття рам та підвіконня.

Який обрати засіб?

Якщо ви прихильник магазинних продуктів, тоді тут все просто: обираєте будь-який серед десятків варіантів. Але якщо ви не хочете використовувати хімію, тоді все може бути трохи складніше. Втім, все ще є кілька інгредієнтів на вашій кухні, які можуть згодитися для чищення.

Лимон

Для того, щоб отримати дійсно дієвий лимонний засіб, вам потрібно розчинити 50 мілілітрів лимонного соку в склянці води, а після цього нанести розчин на скло за допомогою пульверизатора. Протріть після цього скло сухою ганчіркою.

Крохмаль

Хто б міг подумати, що крохмаль допоможе впоратися зі складними забрудненнями? Для приготування розчину вам потрібно на літр води додати ложку крохмалю та нанести суміш на вікна. Протріть губкою та залиште до повного висихання. Залишки крохмалю можна прибрати сухою ганчіркою.

Як помити вікна ззовні?

Все досить просто – використайте один з засобів, що описаний вище, а після цього скористайтеся телескопічним очисником скла. Головне – щоб було безпечно!