Как правильно посадить кабачки весной: вырастут большими и вкусными

Кабачки могут быстро прорасти и дать хороший урожай, но надо соблюдать несколько важных правил. Огородники отмечают, что должен быть выбран правильный участок для посадки, а дальше надо подготовить почву.

Достаточное пространство для овощей играет важную роль в их успешном развитии, пишет 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Как правильно посадить ранние кабачки

Кабачки хорошо растут, когда посажены на плодородной почве. А еще им очень важны солнце и тепло. Сажать овощи лучше всего в солнечном участке с рыхлой почвой. На сырых местах и низинах, где постоянно есть влага, кабачки будут гнить и плохо расти, поэтому эти участки рекомендуется избегать.

Сажать овощи стоит на тех грядках, где в предыдущем году росли капуста, картофель, чеснок или лук.



Советы, которые помогут кабачкам быстро вырасти / Фото Pexels

Как подготовить почву

Перед тем, как браться за посадку кабачков, надо обязательно подготовить почву. Огородники советуют для теплого урожая добавить навоз, чтобы повысить температуру почвы. Благодаря этому кабачки удастся получить на 2 – 3 недели раньше.

Кстати. Обновление старой почвы весной важно для подготовки к новому вегетационному периоду. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Кабачки не стоит сажать слишком густо. Между растениями должно быть 70 сантиметров, чтобы листья имели достаточно места для циркуляции воздуха. Кроме того, это поможет предотвратить заболевания, таким как грибковые инфекции.

Иногда так бывает, что после цветения кабачки не дают плодов. В таком случае нужно помочь опылению. Можно просто воспользоваться кисточкой для переноса пыльцы с мужских цветков на женские. Огородники также советуют разместить на участке укроп и базилик, которые привлекают насекомых.