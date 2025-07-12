Июльский лайфхак: как посеять гортензию, чтобы она поразила всех

В июле гортензии уже поражают буйным цветением на клумбах, однако именно в этом месяце опытные садоводы могут заложить основу для следующего сезона – посеять гортензию из семян.

Хотя этот процесс требует немного терпения, соблюдение правильных шагов дает отличный результат. Обо всех тонкостях посадки гортензий расскажет 24 Канал.

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Что нужно знать перед посевом

Гортензии чаще всего размножают черенками или делением куста, но семенной способ тоже популярен, особенно среди тех, кто хочет вырастить новые сорта или просто попробовать свои силы с "нуля". Стоит помнить, что семена гортензии очень мелкие и требуют определенных условий для прорастания.

Как посеять гортензию в июле

Подготовьте почву. Для посева подойдет легкий, увлажненный субстрат с добавлением торфа или песка. Выбирайте неглубокие емкости с хорошим дренажем.

Обратите внимание! Гортензии нуждаются в правильном размещении, обрезки и полива для пышного цветения. Неудачное соседство и густая посадка могут негативно повлиять на рост гортензий.

Посев без заглубления. Семена гортензии не нужно закапывать. Просто равномерно распределите их по поверхности почвы и слегка прижмите. Можно слегка опрыскать водой из пульверизатора.

Создайте парниковый эффект. Накройте емкость пленкой или стеклом. Поставьте ее в теплое, светлое место (но не под прямое солнце). Идеальная температура для прорастания – +20...+25°C.

Регулярно проветривайте. Ежедневно снимайте укрытие на несколько минут, чтобы избежать появления плесени, и увлажняйте почву при необходимости.



Как посеять гортензию в июле / Фото Unsplash

Пересадка. Первые всходы могут появиться через 2 – 4 недели. Когда растения окрепнут и будут иметь 2 – 3 настоящих листочка, их можно осторожно пикировать в отдельные горшки.

Высадка в открытый грунт. В открытый грунт молодые гортензии высаживают следующей весной. В первый год лучше держать их в защищенном месте или даже дома.

Посев в июле – это больше подготовка к выращиванию в домашних условиях или теплице. Если все сделать правильно, следующим летом растения уже могут порадовать первыми цветами.