Вот как нужно хранить свежие яблоки, чтобы они лежали до весны: простой способ

Период заготовок на зиму в самом разгаре, и самое время разобраться, что нужно делать с яблоками. И всего несколько простых советов помогут вам наслаждаться фруктами почти круглый год.

В вопросе хранения яблок очень важно учитывать каждый этап – и правильный сбор, и даже выбор тары для хранения. Именно она может защитить яблоки от вредителей и гниения.

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Как правильно собирать яблоки

Если вы хотите, чтобы ваши фрукты долежали до самой весны у вас дома и вы могли ими наслаждаться в течение всего холодного сезона, вам нужно обратить внимание на то, как именно вы собираете яблоки. Оказывается, они очень чувствительны к любым механическим повреждениям, поэтому запомните несколько простых правил, которые помогут вам.

Фрукты нужно собирать с ветки вместе с плодоножкой. Старайтесь не обломать веточки, ведь если вы удалите плодоножку, такое яблоко не будет лежать долго. Через ранку к плоду могут проникнуть различные бактерии и грибки.

Берегите кожуру яблока. Следите также за тем, чтобы во время сбора вы не поцарапали случайно ногтями тонкую кожуру, а также старайтесь не оставить на них следов.

Не обтирайте плоды. Так вы снимете с кожуры тонкий восковой налет – а он на самом деле защищает яблоки от болезней.

Не трясите яблоню во время зрения урожая. Если вы можете добраться до каждого яблока другим способом, встряхивать плоды не нужно.

Опавшие плоды с дерева нужно собирать в отдельный контейнер. И даже если они выглядят хорошо и не начали портиться, лучше съесть их сразу, ведь в них уже могли попасть микроорганизмы из почвы.



Собирайте яблоки осторожно / Фото Pexels

Где и как хранить яблоки?

Также обратите внимание и на помещение, в котором будут храниться ваши яблоки. Подготовьте его заранее и создайте условия, в которых этилен будет вырабатываться не так активно. Тогда яблоки смогут "дышать" не так интенсивно, и это значит, что они будут стареть не так быстро.

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Температура воздуха не должна превосходить 4 градуса, а влажность следует держать на уровне 80 – 90%, желательно без резких колебаний. Также не забудьте обработать помещение раствором извести, медного купороса и водой. Смешайте эти ингредиенты и побелите стены.

Хранят плоды обычно в деревянных ящиках, или в картонных коробках. И идеальным вариантом все же станут ящики из дерева, сбитые мелкими гвоздями из реек. Вкладывать плоды следует слоями, плодоножками вверх.