Не жалейте и режьте: вот как сформировать максимально плодовитый куст помидора

Вам может показаться, что помидорам нужно дать расти, как заблагорассудится, чтобы потом получить хороший урожай. Впрочем, такой подход не самый удачный.

Одна небольшая обрезка помидоров может дать лучший результат, чем вы думали. Такая процедура, если провести ее правильно, может изрядно стимулировать урожай и улучшить плодовитость кустов.

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Очень часто на кустах помидоров нарастает много листьев, и тогда им приходится тратить энергию на то, чтобы поддерживать его. А на плоды, получается, сил у куста уже не так много. Простое решение – регулировать баланс между листьями и плодами с помощью подрезки.

Как правильно обрезать помидоры

Прежде всего, не бойтесь удалять лишние листья. Это не только не принесет никакого вреда кусту, но и будет способствовать формированию больших и качественных плодов. И если вы выращиваете индетерминантные или "виноградные" сорта, тогда обрезание лишних листьев и побегов просто-таки гарантирует, что все питательные вещества дойдут именно к помидорам.

Впрочем, если вы выращиваете детерминантный сорт, к обрезке нужно подойти с осторожностью, и чрезмерность не будет желательной.

Какие есть преимущества в обрезке кустов помидоров:

увеличение количества плодов и перенаправление энергии от ростков к развитию цветков и плодов;

сохраняется компактность растений;

можно будет легко поддерживать растение с помощью опор для помидоров;

улучшает циркуляцию воздуха между растениями, а это значит, что они будут меньше болеть.

Первые ростки или дополнительные стебли с листьями появляются после первых цветочных почек. Обычно это происходит всего через несколько месяцев после высадки саженцев в открытый грунт – в июне или июле.

Лучшее время для проведения обрезки лишних листьев – это утро после того, как растение высохнет от росы или ночного дождя. Так вы сможете избежать появления или развития болезней.



Помидоры нужно обрезать / Фото Pexels

Вам нужно убрать все ростки и листья, которые касаются земли – это поможет создать хороший воздушный поток и предотвратить болезни. После этого – время избавиться от ненужных отростков.

Присмотритесь к основному стеблю и его сильным ветвям. Отростки будут появляться на перекрестке между главным стеблем и основными ветвями. Их можно легко заметить, когда вы знаете, где искать. Расти они также могут и из веток, но и их нужно убрать. Со временем они могут превратиться в большие ветви и забирать слишком много питательных веществ у помидора.

Обратите внимание на то, что обычно плоды развиваются именно на главных ветвях, поэтому вы не потеряете урожай, если обрежете отростки.