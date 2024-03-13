Одно главное правило обрезки растений: придерживайтесь его для хорошего урожая

Март - это уже то время, когда вы можете начинать садовые работы. В частности, надо подумать и об обрезке кустов и деревьев.

Обрезка – это очень важный процесс, который очень важен для того, чтобы контролировать рост и определять форму, а также создавать цветущие и плодоносящие ветви на следующий сезон.

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Инструменты для обрезки

Для того, чтобы обрезать кусты и деревья, вам нужно использовать очень острые и чистые секаторы или садовые ножницы. Один из наиболее распространенных инструментов, который часто используют для обрезки в саду – это обводной секатор. Он устроен как ножницы с двумя режущими лезвиями – одним тонким, а другим толстым.

Поэтому если инструмент правильно подобран, он наносит минимальный вред стеблю, и поэтому лучше всего подойдет для того, чтобы обрезать живые растения или резать цветы.

А вот для того, чтобы обрезать растения с мягкими стеблями, вы можете также использовать и обычные кухонные ножницы. но перед этим все равно нужно убедиться, что они остро заточены.

Что нужно обрезать сразу же в начале весны

Март – это тот месяц, который является особенно удачным для того, чтобы обрезать кустарники и вьющиеся растения. В первую половину месяца нужно обрезать все кустарники и вьющиеся растения, что зацветут на новых побегах.

Начинать обрезку не стоит, если февраль теплый, однако ожидается похолодание.



Некоторые растения нужно обрезать сразу же весной / Фото Pexels

Главное правило обрезки

Существует всего одно правило обрезки, которого вам нужно неуклонно придерживаться: всегда обрезайте до чего-то: то ли до бокового побега, то ли до листовой почки.

Но не стоит переживать из-за почек, которые повернуты наружу. Если вы будете обрезать до почки, вы сможете стимулировать новый рост, а оно стимулирует большое количество цветов.