Секрет щедрого урожая: когда и как обрывать листья у томатов

Правильный уход за томатами – ключ к богатому урожаю. Один из важных этапов в выращивании помидоров –это удаление лишних листьев. Но делать это нужно осторожно, чтобы не навредить растению.

Как правильно обрывать листья на помидорах и зачем это делать – расскажет 24 Канал.

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Зачем обрывать листья на помидорах

Удаление листьев помогает:

Улучшить проветривание куста – это снижает риск развития грибковых заболеваний;

Обеспечить больше света плодам – томаты лучше созревают, когда солнце попадает прямо на них;

Направить энергию на рост плодов, а не листьев – растение не тратит ресурсы на содержание лишней зеленой массы.

Когда и какие листья обрывать

Нижние листья – первые кандидаты на удаление. Особенно те, что касаются земли или пожелтевшие. Это стоит делать постепенно, начиная с момента, когда на кусте начинают формироваться первые грозди плодов. Пожелтевшие или пораженные листья – их нужно удалять сразу. Загущение – если куст слишком густой, обрывайте часть листьев внутри для лучшей циркуляции воздуха. Перед созреванием плодов – когда томаты начинают краснеть, можно удалить часть листьев над ними, чтобы плоды получали больше солнца.

Как правильно обрывать

Обрывать листья на помидорах лучше всего в сухую погоду, желательно утром или вечером – так срезы успеют подсохнуть и уменьшится риск попадания инфекций. Важно не удалять более двух-трех листьев за один раз с одного растения, ведь это может вызвать стресс для томатов и затормозить их развитие. Для обрезки следует использовать чистые ножницы или обрезчик – это поможет избежать переноса болезней от одного растения к другому.



Как правильно обрывать листья на помидорах / Фото Unsplash

Кстати, если вдруг у ваших помидоров опадает цвет, то это может быть вызвано избытком или недостатком удобрений, в частности азотных, влияющих на развитие растения.

Что нельзя делать