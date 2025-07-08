Причин опадения цвета помидоров может быть несколько, и перед тем, как начинать какие-либо действия по спасению томатов, нужно их определить, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр".

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Удобрения

В этом пункте кроется аж две потенциальные причины опадения помидоров – слишком много удобрений, или же их недостача. Если вы внесли слишком много азотных удобрений, это может негативно сказаться на цветении и общем развитии растения. Именно чрезмерное количество азота заставляет кусты сбрасывать цветы.

Но если вы не вносите подкормки вообще, и растению не хватает питательных веществ, это также может привести к тому, что помидоры начнут вянуть, а цветение – опадать. Поэтому старайтесь всегда следить за планом внесения удобрений. Чем именно можно подкормить томаты в июле, мы уже рассказывали ранее.

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Солнце

Если вы посадили помидоры в затененном участке, и им не хватает света, тогда завязь на них формируется, но уже через считанные дни опадает. Для полноценного развития свет нужен всем растениям, и помидорам также. Особенно внимательными в этом отношении стоит быть в теплице: следите за тем, чтобы на кусты томатов попадали лучи.



Помидорам нужен солнечный свет / Фото Pexels

Полив

В период цветения помидоров нужно поливать их особым образом. Несмотря на то, что помидоры – это влаголюбивые растения, во время цветения избыток воды может привести к тому, что растения сбросят цвет. Поэтому старайтесь контролировать влажность почвы, чтобы она не пересыхала и была не слишком влажной.