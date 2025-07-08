Причин опадання цвіту помідорів може бути кілька, і перед тим, як починати будь-які дії з порятунку томатів, потрібно їх визначити, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агроцентр".

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Добрива

В цьому пункті криється аж дві потенційні причини опадання помідорів – надто багато добрив, або ж їхня недостача. Якщо ви внесли дуже багато азотних добрив, це може негативно позначитися на цвітінні та загальному розвитку рослини. Саме надмірна кількість азоту примушує кущі скидати квіти.

Але якщо ви не вносите підживлення взагалі, і рослині бракує поживних речовин, це також може призвести до того, що помідори почнуть в'янути, а цвітіння – опадати. Тож намагайтеся завжди слідкувати за планом внесення добрив. Чим саме можна підживити томати у липні, ми вже розповідали раніше.

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Сонце

Якщо ви посадили помідори у затіненій ділянці, і їм не вистачає світла, тоді зав'язь на них формується, але вже за лічені дні опадає. Для повноцінного розвитку світло потрібне усім рослинам, і помідорам також. Особливо уважними щодо цього варто бути в теплиці: слідкуйте за тим, аби на кущі томатів потрапляли промені.



Помідорам потрібне сонячне світло / Фото Pexels

Полив

У період цвітіння помідорів потрібно поливати їх особливим чином. Попри те, що помідори – це вологолюбні рослини, під час цвітіння надлишок води може призвести до того, що рослини скинуть цвіт. Тож намагайтеся контролювати вологість ґрунту, аби він не пересихав і був не надто вологим.