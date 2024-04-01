Рассада помидоров вырастет за считанные дни: чем ее нужно подкормить
Источник:Окна
Каждый огородник мечтает о том, чтобы вырастить достойный и большой урожай. И для того, чтобы все произошло так, как вы мечтаете, нужно знать, чем подкармливать вашу рассаду.
Помидоры – это очень популярная рассада, которую весной можно увидеть на подоконнике очень многих людей. А для того, чтобы летом помидоры выросли высокими и урожайными, нужно уделить особое внимание саженцам и подкармливать их правильно.
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Чем подкармливать рассаду помидоров
Азот, калий и фосфор – это три важнейших вещества, что нужны для роста и развития всех растений. Если их не будет хватать, то они будут выглядеть вялыми и слабыми. Поэтому подпитывать рассаду нужно тогда, когда помидоры начинают выглядеть слабыми. Если же они крепкие и имеют достаточно толстые стебли, это означает, что им хватает всех питательных веществ.
Как понять, что нужно помидорам
Когда листья, особенно нижние, начинают равномерно желтеть, а рассада уже не тянется вверх, это может свидетельствовать о недостатке азота. А вот недостаточное количество калия можно заметить по желтому контуру, появляющемуся на листьях растений, и со временем подсыхающему. Между тем центр листа может оставаться зеленым.
Фосфора не хватает, если старые листья становятся фиолетовыми с нижней стороны, но стебли цвет не меняют.
Рассаду нужно подпитывать / Фото Pexels
Чем подкармливать помидоры
Вы можете использовать три вида удобрений, которые идеально подойдут для того или иного случая.
- Азотные удобрения. К ним относится аммиачная вода, аммиачная селитра, сульфат аммония и сернокислый аммоний.
- Калийные удобрения. Здесь вам понадобится калийная селитра, сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия или монофосфат калия.
- Фосфорные удобрения. Среди этих удобрений прекрасно подойдут двойной суперфосфат, диаммофос, аммофос, метафосфат калия и простой суперфосфат.
Для того, чтобы подпитывать рассаду помидоров, вы также можете использовать комплексные минеральные удобрения, которые изготавливают из смесей, что были упомянуты выше. Там уже высчитаны все необходимые пропорции, и вы легко можете найти такие удобрения в специализированных магазинах.