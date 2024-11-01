Монстера – это популярное комнатное растение, которое может освежить вид любого помещения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но для того, чтобы она хорошо росла, нужно разобраться, как ее правильно поливать.

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Как часто нужно поливать монстеру

Как правило, полив монстеры нужно проводить тогда, когда верхние сантиметры почвы уже кажутся вам сухими. Большинство садоводов не имеют конкретного расписания, но периодически проверяют землю в горшке.

Не поливайте свое растение только потому, что наступил конкретный день недели. Дело в том, что если последние дни были пасмурные, тогда растению не понадобится так много воды, ведь оно не так активно фотосинтезирует. Если неделя солнечная и теплая, тогда может понадобиться немного больше воды.



Монстеру нужно вовремя поливать / Фото Pexels

На что нужно смотреть во время полива

Частота полива монстеры очень сильно зависит от нескольких факторов, в частности солнечный свет, почву, размер контейнера и температура.