Монстера – це популярна кімнатна рослина, яка може освіжити вигляд будь-якого приміщення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Але для того, щоб вона добре росла, потрібно розібратися, як її правильно поливати.

Цікаво Ягід не побачите: ось де заборонено садити малину

Як часто потрібно поливати монстеру

Як правило, полив монстери потрібно проводити тоді, коли верхні сантиметри ґрунту вже здаються вам сухими. Більшість садівників не мають конкретного розкладу, але періодично перевіряють землю у горщику.

Не поливайте свою рослину тільки тому, що настав конкретний день тижня. Річ у тому, що якщо останні дні були похмурі, тоді рослині не знадобиться так багато води, адже вона не так активно фотосинтезує. Якщо тиждень сонячний і теплий, тоді може знадобитися трохи більше води.



Монстеру потрібно вчасно поливати / Фото Pexels

На що потрібно дивитися під час поливу

Частота поливу монстери дуже сильно залежить від кількох факторів, зокрема сонячне світло, ґрунт, розмір контейнера та температура.