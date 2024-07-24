Правильный полив в жару спасет урожай: запомните эти правила

Полив летом – это чрезвычайно важно. Но и переусердствовать нельзя, ведь переувлажнение почвы точно приведет к удушению корней, грибковым заболеваниям и появлению гнили.

Многие считают, что нет никакой разницы в том, как вы будете поливать растения, и это совсем не так. И если вы допустите большое количество ошибок, можете наделать больше вреда на огороде, чем принести пользы.

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Как правильно поливать огород летом

Если вы на огороде выращиваете помидоры, патиссоны или огурцы, с поливом нужно быть особенно осторожными, ведь это поможет предотвратить появление болезней, которые часто уничтожают урожай.

Вам может показаться, что самый простой и эффективный способ полива – это просто взять лейку или садовый шланг и начать поливать, но это совсем не лучший способ, и он может привести к повреждению растений. Во время полива вы хотите, чтобы вода попадала на корни, но никогда – на листья и плоды.

Кроме того, что корни должны получать как можно больше влаги, нужно проследить, чтобы листья были сухими, ведь это чревато проблемами для любых растений, которые вы выращиваете.



Огород нужно поливать осторожно / Фото Pexels

Почему нельзя сильно заливать растения

Чрезмерный полив непременно приведет к плохим последствиям для вашего огорода – например, к грибковым инфекциям. И самые деликатные сорта также могут быть повреждены. А для некоторых достаточно нежных растений это может даже создать эффект, напоминающий ожог. Кроме того, переувлажненная почва может задушить корни культуры.

А когда говорится о том, когда же нужно поливать огород, то нужно выбирать наиболее прохладные часы – рано утром или поздно вечером. Они лучшие тем, что влага медленнее испаряется, и ваши растения получат больше воды.