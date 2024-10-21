Орхидея – это чрезвычайно популярное комнатное растение, что может украсить любой дом. Но для того, чтобы по-настоящему насладиться ее красотой, она должна цвести, а иногда достичь этого непросто. Причина может быть в поливе, и в том, что Советы 24 рассказывают, как исправить проблему.

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Какие есть ошибки в поливе орхидеи

Цветок нуждается в правильной влажности, и говорится здесь даже не только о поливе, но и опрыскивании. Его можно и нужно проводить, но осторожно. Очень важно, чтобы вода не попадала на цветы и лепестки, и если вы не будете придерживаться этого правила, на них могут появиться коричневые пятна, которые спровоцируют осыпание всего растения.

Впрочем, когда в помещении воздух слишком сухой и опрыскивание уже недостаточно, для улучшения микроклимата можно использовать увлажнитель.

Правильный же полив позволяет орхидеи остаться здоровой и сохранить блеск и длительное цветение. Для орхидей подходит немного увлажненный субстрат, но лишняя жидкость в кашпо может привести к загниванию корней.



Орхидея нуждается в поливе / Фото Pexels

Как поливать орхидею осенью и зимой

В эти времена года орхидея переходит в фазу покоя и готовится к новому цветению, поэтому поливать ее нужно реже – раз в две недели или даже реже, если в комнате достаточно прохладно.

Обращайте внимание на то, что перед следующим поливом субстрат уже должен быть почти сухим. Поливать нужно теплой водой, чтобы не вызвать у растения стресс. А вот удобрения в это время вносить не нужно вообще. После полива не забывайте удалить излишки воды из поддона и листьев.

Как поливать орхидею весной и летом

А вот в это время растение активно развивается и цветет, поэтому с поливом стоит быть внимательными и проводить его один – два раза в неделю в зависимости от состояния субстрата.

Он должен быть слегка влажным, но не сырым. Переувлажнение субстрата может привести к гниению корней и листьев. Также эксперты советуют проводить полив утром или вечером, когда на орхидею не попадают прямые солнечные лучи. Воду можно предварительно кипятить или отстаивать, а также добавлять в горшок специальные удобрения.