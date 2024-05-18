Конечно, большинство людей знают, что очень важно подбирать обувь по размеру, чтобы потом не страдать от натирания и дискомфорта. И это касается, конечно же, любого вида обуви, но к кроссовкам нужно быть особенно внимательными.

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Как выбрать кроссовки по размеру

Если вы хотите, чтобы кроссовки служили вам годами и были максимально удобными, вам лучше выбирать их в специализированных магазинах. Но даже там вам нужно знать несколько секретов для того, чтобы подобрать идеальную по размеру обувь.

Лучше всего проводить примерку во второй половине дня – за день ваши ноги немного отекают. Также не стесняйтесь во время примерки надевать поочередно кроссовки от разных производителей – так вам будет проще понять, какие именно подходят для вас лучше всего.

Несмотря на распространенное мнение, одевать во время примерки нужно оба кроссовка, а не один. Если размер подобран правильно, тогда между кончиками пальцев и носком еще будет оставаться примерно пол сантиметра.

Для примерки нужно одевать именно те носки, которые вы и будете потом носить с этой обувью. А после того, как вы обуетесь, нужно еще немного походить, побегать и попрыгать, чтобы оценить комфорт.



Кроссовки надо выбирать очень внимательно / Фото Pexels

Как можно увеличить размер кроссовок

Иногда случается так, что даже при правильной примерке впоследствии размер кроссовок оказывается не совсем удачным – они или слишком свободные, или давят. И в идеале их лучше заменить на такие, которые будут вам подходящие по размеру, но также можно попробовать и растянуть их.

Если кроссовки немного маловаты, для начала вы можете попробовать просто разносить их. Качественная кожаная обувь точно немного потянется во время использования. Вот только разнашивать лучше дома, а не на тренировке, иначе не обойдетесь без отеков и мозолей.

Но если это не сработало, вот еще несколько способов растянуть кроссовки: