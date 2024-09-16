Белые кроссовки – это стильно, элегантно и удобно, ведь они подходят ко многим образам и к любому сезону. Впрочем, для того, чтобы они всегда выглядели лучше, нужно разобраться, как их правильно очищать от грязи.

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Как можно почистить белые кроссовки

Дело в том, что такая обувь достаточно чувствительна к внешнему воздействию, поэтому вам нужно быть осторожными во время чистки. Некоторые агрессивные средства, такие как аммиак, могут обесцветить материал. А вот если вы забросите кроссовки в стиральную машинку, тогда они вообще могут полностью испортиться.

Так чем чистить такую обувь?

Зубная паста

Перед тем, как использовать пасту для очистки, нужно снять с кроссовок шнурки и щеткой или тряпкой почистить всю грязь, которая не очень сильно пропиталась. После этого на пятна нанесите зубную пасту и оставьте на несколько минут.

Возьмите старую зубную щетку и разотрите пасту по пятнам, пока они полностью не исчезнут. Пасту можно убрать бумажным полотенцем.



Обувь нужно осторожно чистить / Фото Pexels

Уксус

Для того, чтобы кожаные кроссовки снова стали белоснежными, вы можете использовать уксус, порошок и перекись водорода. Последнюю можно заменить на лимонный сок или оливковое масло.

Раствор ровным слоем нанесите на обувь с помощью распылителя и оставьте на кроссовках на пять минут. После этого средство можно убрать с кожи влажной мягкой тканью.

Как чистить искусственную кожу

Конечно же, для искусственной кожи вы можете использовать такие же средства, как и для натуральной кожи. Впрочем, стоит учитывать, что кожзаменители требуют более тщательного ухода, поэтому вы можете воспользоваться еще несколькими средствами.