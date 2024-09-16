Білі кросівки – це стильно, елегантно та зручно, адже вони підходять до багатьох образів та до будь-якого сезону. Втім, для того, щоб вони завжди виглядали якнайкраще, потрібно розібратися, як їх правильно очищувати від бруду.

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Як можна почистити білі кросівки

Річ у тому, що таке взуття досить чутливе до зовнішнього впливу, тож вам потрібно бути обережними під час чищення. Деякі агресивні засоби, такі як аміак, можуть знебарвити матеріал. А ось якщо ви закинете кросівки до пральної машинки, тоді вони взагалі можуть повністю зіпсуватися.

Тож чим чистити таке взуття?

Зубна паста

Перед тим, як використати пасту для очищення, потрібно зняти з кросівок шнурки та щіткою чи ганчіркою почистити увесь бруд, який не дуже сильно просочився. Після цього на плями нанесіть зубну пасту та залиште на кілька хвилин.

Візьміть стару зубну щітку та розітріть пасту по плямах, поки вони повністю не зникнуть. Пасту можна прибрати паперовим рушником.



Взуття потрібно обережно чистити / Фото Pexels

Оцет

Для того, щоб шкіряні кросівки знову стали білосніжними, ви можете використати оцет, порошок та перекис водню. Останній можна також замінити на лимонний сік чи оливкову олію.

Розчин рівним шаром нанесіть на взуття за допомогою розпилювача та залиште на кросівках на п'ять хвилин. Після цього засіб можна прибрати зі шкіри вологою м'якою тканиною.

Як чистити штучну шкіру

Звісно ж, для штучної шкіри ви можете використати такі самі засоби, як і для натуральної шкіри. Втім, варто враховувати, що шкірозамінники потребують більш ретельного догляду, тож ви можете скористатися ще кількома засобами.