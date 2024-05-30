Оказывается, есть все же один правильный способ стирки ваших носков, который будет лучший для того, чтобы они оставались максимально чистыми. И как правильно стирать этот элемент одежды – читайте далее.

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Что делает носки грязными

Вам может казаться, что самая грязная сторона ваших носков – это внешняя, ведь именно она касается пола, грязи и бактерий. И действительно, после только одного дня ношения ваши носки уже будут в 20 раз грязнее, чем пульт дистанционного управления.

Но внутри носков грязи не меньше – и все благодаря 250 000 потовым железам, содержащихся у вас в ногах. Кроме того, клетки кожи теряются каждый день, и влажная от пота ткань может способствовать развитию и росту различных бактерий. Все это приводит не только к неприятному запаху ног, но и потенциально – к микозу стоп и другим заболеваниям ног.



Носки требуют тщательной стирки / Фото Pexels

Почему нужно стирать носки наизнанку

Учитывая то, что обе стороны носков достаточно грязные, какой же стороной нужно их стирать? Именно внутренняя часть кажется лучшим выбором – она же касается вашей кожи в течение всего дня и удерживает большую часть запаха.

Если вы вывернете носки наизнанку, вы сможете гарантировать, что вы сможете эффективно очистить наиболее вонючие части носков и смоете бактерии, которые вызывают запах.

Также выворачивание носков помогает уменьшить трение внешней стороны ткани и помогает сохранить узор и цвет, а также минимизирует все пятна, если вы случайно перестираете белые носки с чем-то красным.

Именно так носки как можно дольше будут выглядеть новенькими и яркими.