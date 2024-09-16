Конечно же, вы уже знаете, что замачивать пуховик не стоит, а стирать нужно только на щадящем режиме. Впрочем, это еще далеко не все условия, которых вам нужно соблюсти, чтобы вещь стала чистой, но не получила повреждений.

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Возьмите мячики для тенниса

Для того, чтобы пух в куртке не сбился, нужно добавить в барабан с вашей вещью несколько теннисных мячиков – на один пуховик понадобится 3 – 4 шарика. Так вы лучше выпрете внутреннее наполнение и не дадите пуху превратиться в ком.

Если мячиков нет, тогда в хозяйственном отделе магазина вы можете найти специальные мячики для стирки пуховых изделий – но они практически ничем не отличаются от простых средств.

Программа для стирки

Если в вашей стиральной машине есть специальная программа для пуха, это может существенно упростить жизнь. Впрочем, в большинстве обычных моделей вы ее, к сожалению, не найдете, поэтому нужно просто подобрать подходящий вариант. Вы можете выбрать деликатную или ручную стирку, а температура не должна превышать 30 градусов. Экспериментировать здесь очень не рекомендуют.



Стиральную машинку нужно настроить / Фото Pexels

Полоскание

Одного полоскания для такого изделия может не хватить, поэтому советуют установить двойное. Так все моющее средство точно выведется и из ткани, и из пуха внутри. А с очисткой нужно быть очень внимательными: избыток средства для стирки может не только оставить разводы на ткани, но и привести к сбиванию пуха.

Количество вещей

Возможно, вам кажется, что стирать несколько курток одновременно – это и удобно, и экономно. Впрочем, это может существенно повлиять на качество этой стирки, и не в лучшую сторону. Поэтому убедитесь, что вы кладете в барабан стиральной машины только одну пуховую куртку за раз.

Положите полотенце

А вот что облегчит стирку и улучшит ее качество – это полотенце. Зачем его класть в машинку вместе с пуховиком? Дело в том, что если ваша куртка достаточно большая, она может начать раздуваться в процессе стирки, и наличие полотенца поможет избежать этой проблемы.

Впрочем, вам сперва нужно убедиться, что это полотенце не будет линять.