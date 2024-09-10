Как только наступают холода, наступает время доставать удобные и красивые вельветовые пиджаки и брюки. Ткань изготавливается путем переплетения вместе трех различных волокон – обычно смеси хлопка и полиэстера, и поэтому является очень прочной и долговечной.

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Что сделать перед стиркой

Через шероховатую поверхность вельвет очень хорошо притягивает ворс, и когда он покрывается им, удалить его не так-то и просто. Поэтому сначала нужно отсортировать белье, и никогда не стирать вместе вельвет вместе с хлопковыми халатами и полотенцами, а также флисом или другими типами ткани, что оставляют ворс.

Перед стиркой также не помешает и прочитать этикетку по уходу на вашей вельветовой одежде. Если у вас не очень много опыта по стирке белья, и на этикетке указано, что допускается только химчистка, рисковать не стоит. Особенно внимательно этого правила нужно придерживаться с вельветовыми пиджаками – стирка может повредить внутренние компоненты, придающие форму плечам и лацканам.



Вельвет нужно стирать осторожно / Фото Pexels

Как стирать вельвет

Если на вещи написано, что стирка все же допускается, тогда можно начинать. Сначала разделите нагрузку белья по цвету – стирать вместе светлое и темное точно не стоит. Впоследствии нужно предварительно обработать пятна, если такие есть. Также специалисты советуют и обработать сильную грязь вокруг воротника и манжетов с помощью пятновыводителя.

Втирайте его в пятно прямо пальцами; также для этого вы можете использовать хороший стиральный порошок. Одежду после этого нужно отложить по крайней мере на 10 минут, чтобы средство начало действовать и разорвало связь между пятном и тканью.

Перед тем, как класть вещь в стиральную машину, застегните все кнопки и молнии и выверните одежду наизнанку – это также поможет справиться с проблемой отложения ворса и чрезмерного трения с другими тканями во время стирки.

Температура стирки должна быть холодная или теплая, но не горячая; лучше всего подойдет программа деликатной стирки и обычный нейтральный порошок. После стирки сушить вельвет лучше на вешалке, чтобы на нем не осталось складок и заломов.

Вот несколько советов, чтобы вельвет служил дольше и не потерял красивый вид: