Щойно настають холоди, настає час діставати зручні та красиві вельветові піджаки та штани. Тканина виготовляється шляхом переплетення разом трьох різних волокон – зазвичай суміші бавовни та поліестеру, і через це є дуже міцною та довговічною.

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Що зробити перед пранням

Через шорстку поверхню вельвет дуже добре притягує ворс, і коли він покривається ним, видалити його не так-то й просто. Тож спершу потрібно відсортувати білизну, і ніколи не прати разом вельвет разом з бавовняними халатами та рушниками, а також флісом чи іншими типами тканини, що залишають ворс.

Перед пранням також не завадить і прочитати етикетку з догляду на вашому вельветовому одязі. Якщо у вас не дуже багато досвіду з прання білизни, і на етикетці вказано, що допускається тільки хімчистка, ризикувати не варто. Особливо уважно цього правила потрібно дотримуватися із вельветовими піджаками – прання може пошкодити внутрішні компоненти, що надають форму плечам та лацканам.



Вельвет потрібно прати обережно / Фото Pexels

Як прати вельвет

Якщо на речі написано, що прання все ж допускається, тоді можна починати. Спершу розділіть навантаження білизни за кольором – прати разом світле й темне точно не варто. Згодом потрібно попередньо обробити плями, якщо такі є. Також фахівці радять й обробити сильний бруд навколо коміра та манжетів за допомогою засобу для виведення плям.

Втирайте його у пляму прямо пальцями; також для цього ви можете використати хороший пральний порошок. Одяг після цього потрібно відкласти принаймні на 10 хвилин, аби засіб почав діяти та розірвав зв'язок між плямою та тканиною.

Перед тим, як класти річ до пральної машини, застібніть усі кнопки та блискавки й виверніть одяг навиворіт – це також допоможе впоратися із проблемою відкладення ворсу та надмірного тертя з іншими тканинами під час прання.

Температура прання має бути холодна чи тепла, але не гаряча; найкраще підійде програма делікатного прання та звичайний нейтральний порошок. Після прання сушити вельвет краще на вішаку, аби на ньому не залишилося складок та заломів.

Ось кілька порад, аби вельвет служив довше та не втратив гарний вигляд: