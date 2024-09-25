Фикус может быть простым в уходе растением, и все же он требует определенного внимания и знаний относительно того, где его нужно поставить и как часто поливать. И всего несколько советов помогут сохранить фикус зеленым и здоровым, пишет "Флорен".

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Как поливать фикус?

Первое, что вам нужно запомнить: избегайте слишком частого полива фикуса! Это очень распространенная ошибка, которой допускается немало цветоводов, а она может стоить вашему растению жизни.

Очень многие люди думают, что если фикус бенджамина сбрасывает листья, то это означает, что ему не хватает влаги. Но это не так – сначала вам нужно проверить земляной ком пальцем, и если вы чувствуете, что она сухая на глубине в пол сантиметра, тогда можно полить растение. Но если земля еще немного влажная, тогда подождите еще несколько дней.



Фикус нельзя поливать слишком сильно / Фото Pexels

Какие должны быть освещение и влажность?

Вот что нужно обеспечить фикусу – так это опрыскивание растения, особенно в период, когда вы только купили фикус. Это поможет вашему растению лучше адаптироваться к среде, поэтому делать это нужно не менее, как дважды в день.

Лучшим местом для фикуса будет окно с ярким рассеянным светом, ведь фикусы – это очень светолюбивые растения, и так они порадуют вас пышными зелеными листьями. А вот в тени листьев у фикуса будет немного, и тогда возрастает риск переувлажнения.

Вы никогда не должны размещать фикус на сквозняке, ведь от этого растение может моментально сбросить листья. Также нельзя и забывать о подкормке дважды в месяц в период с весны по осень. А вот на зиму от удобрения лучше отказаться.