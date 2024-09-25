Фікус може бути простою у догляді рослиною, та все ж він потребує певної уваги і знань щодо того, де його потрібно поставити і як часто поливати. Та всього кілька порад допоможуть зберегти фікус зеленим та здоровим, пише "Флорен".

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Як поливати фікус?

Перше, що вам потрібно запам'ятати: уникайте надто частого поливу фікуса! Це дуже поширена помилка, якої припускається чимало квітникарів, а вона може коштувати вашій рослині життя.

Дуже багато людей думають, що якщо фікус бенджаміна скидає листя, то це означає, що йому не вистачає вологи. Та це не так – спершу вам потрібно перевірити земляну грудку пальцем, і якщо ви відчуваєте, що вона суха на глибині у пів сантиметра, тоді можна полити рослину. Та якщо земля ще трохи волога, тоді зачекайте ще кілька днів.



Фікус не можна поливати надто сильно / Фото Pexels

Які мають бути освітлення та вологість?

Ось що потрібно забезпечити фікусу – так це обприскування рослини, особливо в період, коли ви тільки купили фікус. Це допоможе вашій рослині краще адаптуватися до середовища, тож робити це потрібно не менше, як двічі на день.

Найкращим місцем для фікуса буде вікно з яскравим розсіяним світлом, адже фікуси – це дуже світлолюбні рослини, і так вони порадують вас пишним зеленим листям. А ось у тіні листя у фікуса буде небагато, і тоді зростає ризик перезволоження.

Ви ніколи не маєте розміщувати фікус на протязі, адже від цього рослина може моментально скинути листя. Також не можна й забувати про підживлення двічі на місяць у період з весни по осінь. А ось на зиму від добрива краще відмовитися.