Только не в мусорку: как выбросить зеркало, чтобы не лишиться удачи

Предки верили, что зеркало – это мистический объект, который не только показывает отражение, но и служит своеобразным порталом в потусторонний мир.

Зеркала – это тот предмет в доме, с которым связано едва ли не наибольшее количество примет и суеверий, сообщает 24 Канал. В частности верят, что если зеркало хоть немного побилось, смотреть в него уже нельзя, а затем нужно выбросить.

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Но вот как правильно избавиться от зеркала, чтобы не привлечь к себе невзгоды и не вынести на помойку вместе с ним часть своей удачи и здоровья, знают далеко не все.

Как правильно выбросить зеркало?

Если вы заметили, что ваше зеркало побилось и на нем появились трещины, предмет нужно заменить, и как можно скорее. Но просто вынести на помойку старое зеркало – это не лучший вариант, ведь так, верят эзотерики, можно привлечь в свой дом негативную энергию, а вместе с зеркалом отдать свой финансовый успех и личное счастье.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи можно смело выбрасывать из дома, чтобы очистить в нем пространство и освободить место – жалеть о них вы точно не будете.

Зато перед тем, как выбрасывать зеркало, нужно выполнить несколько быстрых и несложных действий. Во-первых, в древности верили, что если на несколько минут поставить зеркало под струю воды, можно смыть с него всю память, и тогда оно уже не будет представлять угрозы.

Другие же приметы советуют замочить зеркало в воде с солью – ведь соль может хорошо очищать предметы от чужой энергетики и таким образом может нейтрализовать магическое действие зеркала. Кроме того, считается, что выбрасывать зеркала можно только на убывающую Луну.



Зеркало нужно выбрасывать правильно / Фото Pexels

Ни за что не выбрасывайте зеркало просто в мусорное ведро – так оно может разбиться, а это принесет в дом несчастье. Зеркало можно после подготовки вынести из дома и оставить, чтобы оно пригодилось кому-то другому. Или же, если оно уже разбито, стоит закопать зеркало на пустыре. В таком случае выкопайте глубокую яму и присыпьте зеркало солью.

Поверья утверждают, что если вы все же выносите зеркало на свалку, тогда нужно сбрызнуть поверхность святой водой, а потом завернуть его в темную ткань. После этого зеркало можно спокойно выбрасывать.