Тільки не у смітник: як викинути дзеркало, щоб не позбутися удачі

Пращури вірили, що дзеркало – це містичний об'єкт, який не тільки показує відображення, але й слугує своєрідним порталом у потойбічний світ.

Дзеркала – це той предмет в домі, з яким пов'язана чи не найбільша кількість прикмет та забобонів, повідомляє 24 Канал. Зокрема вірять, що якщо дзеркало хоч трохи побилося, дивитися в нього вже не можна, а відтак потрібно викинути.

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Але ось як правильно позбутися дзеркала, аби не привабити до себе негаразди та не винести на смітник разом з ним частку своєї удачі та здоров'я, знають далеко не всі.

Як правильно викинути дзеркало?

Якщо ви помітили, що ваше дзеркало побилося та на ньому з'явилися тріщини, предмет потрібно замінити, та якомога швидше. Але просто винести на смітник старе дзеркало – це не найкращий варіант, адже так, вірять езотерики, можна привабити до свого дому негативну енергію, а разом з дзеркалом віддати свій фінансовий успіх та особисте щастя.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі можна сміливо викидати з дому, аби очистити у ньому простір та звільнити місце – жалкувати за ними ви точно не будете.

Натомість перед тим, як викидати дзеркало, потрібно виконати кілька швидких та нескладних дій. По-перше, в давнину вірили, що якщо на кілька хвилин поставити дзеркало під струмінь води, можна змити з нього всю пам'ять, і тоді воно вже не становитиме загрози.

Інші ж прикмети радять замочити дзеркало у воді з сіллю – адже сіль може добре очищувати предмети від чужої енергетики та таким чином може нейтралізувати магічну дію дзеркала. Окрім того, вважається, що викидати дзеркала можна тільки на спадний Місяць.



Дзеркало потрібно викидати правильно / Фото Pexels

Нізащо не викидайте дзеркало просто у сміттєве відро – так воно може розбитися, а це принесе у дім нещастя. Дзеркало можна після підготовки винести з дому та лишити, аби воно стало у пригоді комусь іншому. Або ж, якщо воно вже розбите, варто закопати дзеркало на пустирі. У такому випадку викопайте глибоку яму та присипте дзеркало сіллю.

Повір'я стверджують, що якщо ви все ж виносите дзеркало на смітник, тоді потрібно збризнути поверхню святою водою, а тоді загорнути його у темну тканину. Після цього дзеркало можна спокійно викидати.