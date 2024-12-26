Новый год – это один из самых больших не церковных праздников в году, и большинство людей ожидают его с нетерпением. И даже скептики загадывают желание в новогоднюю ночь, надеясь, что оно сбудется, сообщает 24 Канал. Но для этого желание нужно загадать правильно.

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Записка в бутылке

Для этого способа загадывания желания вам понадобится бутылка от шампанского или другого алкоголя. Желание нужно записать на бумажке, скрутить в трубочку и спрятать в бутылке.

Закупорьте ее и отложите как можно дальше, пока желаемое не сбудется.

Желание под подушкой

Если вы имеете достаточно много желаний, выбирать всего одно необязательно! Просто запишите их все на разных бумажках, заверните в трубочку и положите под подушку в новогоднюю ночь. Ложитесь спать, а утром достаньте одну записку. То, что там написано, и осуществится в наступающем году.

Пепел и игристое вино

Вероятно, это один из самых популярных способов загадывать желания. Для этого желание нужно записать на бумажке, сжечь его, а пепел высыпать в бокал с игристым вином. После этого вино нужно выпить – но все это сделать нужно за двенадцать ударов часов!



Загадывать желание нужно в полночь / Фото Pexels

Впрочем, есть несколько проще и быстрее способ – перед новым годом в бокал с шампанским нужно бросить несколько лепестков любого цветка, загадав желание. Ровно в полночь вино нужно выпить, и тогда желание сбудется.

Банка с желаниями

Все свои желания запишите на листочки и сложите их в банку, наполнив ее еще и конфетти, маленькими веточками елки и даже обертками от конфет. Но закрывать банку нужно только в полночь. Тогда отставьте ее на целый год – после этого банку можно будет открыть и посмотреть, какие желания исполнились.

Желание на соде

Этот ритуал вроде бы может улучшить финансовое состояние и избавить от долгов в грядущем году. Накануне праздников нужно написать на бумаге все свои долги, ипотеки и кредиты. Затем листочек нужно посыпать содой и потушить уксусом. Этот обряд, проведенный в полночь, поможет "погасить" долги в следующем году.