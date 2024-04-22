Горчица – это один из самых популярных соусов, и ее можно сочетать с наиболее разнообразными блюдами. Также она будет интересным дополнением к маринадам и заправкам – особая нотка точно придаст пище необычный вкус.
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Как приготовить домашнюю горчицу
Для того, чтобы приготовить горчицу у себя дома, вам нужны будут такие продукты:
- 200 граммов зерен горчицы;
- 45 миллилитров столового уксуса;
- 100 граммов сахара;
- 10 миллилитров растительного масла;
- 15 граммов соли;
- 60 граммов меда.
Впрочем, вам нужно учитывать, что хоть такой рецепт и занимает немало времени, для него нужно использовать только замоченную горчицу. Для этого хорошо ее промойте, поместите в емкость, залейте водой и оставьте так на 2 часа.
Горчицу можно приготовить дома / Фото Pexels
После этого зерна нужно сцедить, чтобы в них не осталось лишней воды, и пересыпать их в чашу блендера. Впоследствии туда же добавьте и остальные ингредиенты в указанных дозах.
Все их нужно измельчить до однородности. Готовый продукты нужно непременно хранить в холодильнике в стерилизованных банках, ведь это поможет сохранить горчицу свежей.