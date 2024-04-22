Гірчиця – це один із найбільш популярних соусів, і її можна поєднувати із найбільш різноманітними стравами. Також вона буде цікавим доповненням до маринадів та заправок – особлива нотка точно додасть їжі незвичайного смаку.
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Як приготувати домашню гірчицю
Для того, щоб приготувати гірчицю у себе вдома, вам потрібні будуть такі продукти:
- 200 грамів зерен гірчиці;
- 45 мілілітрів столового оцту;
- 100 грамів цукру;
- 10 мілілітрів рослинної олії;
- 15 грамів солі;
- 60 грамів меду.
Втім, вам потрібно враховувати, що хоч такий рецепт і займає чимало часу, для нього потрібно використовувати лише замочену гірчицю. Для цього добре її промийте, помістіть у ємність, залийте водою та залиште так на 2 години.
Гірчицю можна приготувати вдома / Фото Pexels
Після цього зерна потрібно зцідити, щоб у них не залишилося зайвої води, та пересипати їх у чашу блендера. Згодом туди ж додайте і решту інгредієнтів у вказаних дозах.
Усі їх потрібно подрібнити до однорідності. Готовий продукти потрібно неодмінно зберігати у холодильнику у стерилізованих банках, адже це допоможе зберегти гірчицю свіжою.