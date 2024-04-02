В современном мире вы можете достаточно легко с помощью технологий и маркетинга охватить очень большую аудиторию и установить достаточно персонализированную связь с клиентами. А вот о том, что же такое SMM, читайте далее в материале.

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Что такое SMM-раскрутка?

Продвижение в соцсетях, или СММ – это применение различных платформ для раскрутки вашего бренда или продукта. Обычно используют уже очень популярные площадки – например, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и тому подобное.

Благодаря этим платформам вы можете решить сразу несколько задач для бизнеса:

выстроить имидж;

привлечь новых клиентов;

увеличить посещаемость сайта и продажи;

установить коммуникацию с клиентом.

Одно из ключевых преимуществ использования соцсетей – это возможность охватить действительно большую и разнообразную аудиторию.

Как продвигать бренд в соцсетях?

Эффективное продвижение предусматривает прежде всего два важных этапа: разработка SMM-стратегии и дальнейшее ее внедрение. И здесь очень важно выбрать правильные платформы для того, чтобы продвигать свой бренд или продукт, ведь каждая социальная сеть имеет свою уникальную аудиторию, и некоторые площадки будут более эффективными, чем другие конкретно для вас.

SMM-стратегия

Стратегия – это, грубо говоря, план действий, который должен отвечать на три ключевых вопроса:

Зачем мы это делаем?

Чего мы должны достичь?

Как мы это сделаем?

Контент

Конечно же, в соцсетях чрезвычайно важен контент, поэтому вам обязательно нужно подумать над графическим оформлением страниц. Во время этого очень важно обратить внимание на то, чтобы это оформление было максимально визуально привлекательным и отражало индивидуальность вашего бренда.

Таргетированная реклама

Реклама – это уже неотъемлемая часть любой стратегии продвижения цифрового маркетинга. А вот таргетированная реклама предусматривает создание объявлений, что будут ориентированы конкретно на какую-то аудиторию. И так вероятность, что ее увидят уже заинтересованные в услугах люди, возрастет.

Сотрудничество с инфлюенсерами

Еще один эффективный способ охватить большую аудиторию – заказать рекламу у так называемых лидеров мнений. Это – люди, которые имеют большое количество подписчиков в социальных сетях. Это могут быть блогеры, спортсмены, актеры и тому подобное.