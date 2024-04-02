У сучасному світі ви можете досить легко за допомогою технологій та маркетингу охопити дуже велику авдиторію та встановити досить персоналізований зв'язок із клієнтами. А ось про те, що ж таке SMM, читайте далі у матеріалі.

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Що таке SMM-розкрутка?

Просування в соцмережах, або ж СММ – це застосування різних платформ для розкрутки вашого бренду чи продукту. Зазвичай використовують вже дуже популярні майданчики – наприклад, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter тощо.

Завдяки цим платформам ви можете вирішити одразу кілька завдань для бізнесу:

вибудувати імідж;

залучити нових клієнтів;

збільшити відвідуваність сайту та продажі;

встановити комунікацію з клієнтом.

Одна з ключових переваг використання соцмереж – це можливість охопити справді велику та різноманітну авдиторію.

Як просувати бренд в соцмережах?

Ефективне просування передбачає передусім два важливі етапи: розробка SMM-стратегії та подальше її впровадження. Та тут дуже важливо обрати правильні платформи для того, щоб просувати свій бренд чи продукт, адже кожна соціальна мережа має свою унікальну авдиторію, і деякі майданчики будуть більш ефективними за інші конкретно для вас.

SMM-стратегія

Стратегія – це, грубо кажучи, план дій, який має відповідати на три ключові запитання:

Навіщо ми це робимо?

Чого ми маємо досягти?

Як ми це зробимо?

Контент

Звісно ж, у соцмережах надзвичайно важливий контент, тож вам обов'язково потрібно подумати над графічним оформленням сторінок. Під час цього дуже важливо звернути увагу на те, щоб це оформлення було максимально візуально привабливим та відображало індивідуальність вашого бренду.

Таргетована реклама

Реклама – це вже невіддільна частина будь-якої стратегії просування цифрового маркетингу. А ось таргетована реклама передбачає створення оголошень, що будуть орієнтовані конкретно на якусь авдиторію. І так ймовірність, що її побачать вже зацікавлені у послугах люди, зросте.

Співпраця з інфлюенсерами

Ще один ефективний спосіб охопити велику авдиторію – замовити рекламу у так званих лідерів думок. Це – люди, які мають велику кількість підписників у соціальних мережах. Це можуть бути блогери, спортсмени, актори тощо.