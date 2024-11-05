Ваша цель на собеседовании – это продемонстрировать свои навыки и опыт, чтобы работодатель понял, что именно вы нужны компании, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Catboss.

К теме Как улучшить финансовую грамотность: 5 книг, которые помогут разбогатеть

Собеседование – это и есть первое впечатление о вас не только как о будущем работнике, но и как о человеке, поэтому постарайтесь приложить усилия, чтобы все прошло достойно.

Прежде чем отправиться на собеседование, узнайте о компании. Узнайте больше об истории основания, ценности компании, ассортимент продуктов и услуги. Найдите последние новости о компании, чтобы показать свой интерес и подготовленность.



Советы для успешного собеседования / Фото Pexels

Как успешно пройти собеседование

Прочитайте описание вакансии несколько раз. Поймите, какие навыки и опыт ищет работодатель. Задумайтесь, как ваши достижения и предыдущий опыт могут соответствовать требованиям.

Заранее подготовьте вопросы для работодателя. Не стесняйтесь проявлять инициативу и спрашивать о команде или возможности карьерного развития. Это будет демонстрировать вашу заинтересованность.

Отработайте ответы на типичные вопросы. Хорошо подумайте над своими слабыми и сильными сторонами или описанием себя, когда говорят: "Расскажите что-то о себе". Ваше четкое и подготовленное произношение поможет выглядеть увереннее.

Выберите одежду, которая соответствует культуре компании. Профессиональный вид может повлиять на первое впечатление, поэтому выбирайте офисные образы, а от платьев в длине мини и лонгсливов с вырезами лучше избавиться.

Всегда приходите на собеседование вовремя. Если собеседование в онлайн-формате, убедитесь, что у вас есть стабильное соединение. В офис придите немного быстрее. Лучше подождать, чем опаздывать и портить первое впечатление.

Этот небольшой чек лист к успешному собеседованию позволит вам чувствовать себя увереннее и подготовленнее.