Ваша мета на співбесіді – це продемонструвати свої навички та досвід, щоб роботодавець зрозумів, що саме ви потрібні компанії, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Catboss.

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Співбесіда – це і є перше враження про вас не лише як майбутнього працівника, але і як про людину, тому постарайтеся докласти зусиль, щоб все пройшло гідно.

Перш ніж відправитися на співбесіду, дізнайтеся про компанію. Дізнайтеся більше про історію заснування, цінності компанії, асортимент продуктів та послуги. Знайдіть останні новини про компанію, щоб показати свій інтерес та підготовленість.



Поради для успішної співбесіди / Фото Pexels

Як успішно пройти співбесіду

Прочитайте опис вакансії кілька разів. Зрозумійте, які навички та досвід шукає роботодавець. Задумайтеся, як ваші досягнення і попередній досвід можуть відповідати вимогам.

Заздалегідь підготуйте запитання для роботодавця. Не соромтеся проявляти ініціативу та запитувати про команду чи можливості кар’єрного розвитку. Це буде демонструвати вашу зацікавленість.

Відпрацюйте відповіді на типові запитання. Добре подумайте над своїми слабкими та сильними сторонами чи описом себе, коли кажуть: "Розкажіть щось про себе". Ваша чітка та підготовлена вимова допоможе виглядати впевненіше.

Виберіть одяг, який відповідає культурі компанії. Професійний вигляд може вплинути на перше враження, тому обирайте офісні образи, а від суконь в довжині міні та лонгслівів з вирізами краще позбутися.

Завжди приходьте на співбесіду вчасно. Якщо співбесіда в онлайн-форматі, переконайтеся, що у вас є стабільне з'єднання. В офіс прийдіть трохи швидше. Краще зачекати, аніж запізнюватися й псувати перше враження.

Цей невеличкий чек лист до успішної співбесіди дозволить вам відчувати себе впевненішими та підготовленішими.