Иногда яйца не съедаются так быстро, как остальные продукты и могут стоять в холодильнике в течение длительного времени, и то же касается и прилавка магазина. Поэтому перед тем как покупать или готовить яйца стоит проверить их на свежесть.

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Как проверить свежесть яиц

Учитывайте то, что без холодильника яйца могут сохранять свежесть примерно неделю. А вот если они лежат в холоде постоянно, то этот срок может продлиться до месяца. И для того, чтобы проверить, пригодны ли к употреблению яйца, можно воспользоваться несколькими различными способами.

Прежде всего, вы можете проверить их внешний вид. Для этого нужно разбить яйцо в чистую тарелку и осмотреть его. Если яйцо свежее, тогда оно будет держать форму, а белок не будет расползаться. Цвет желтка должен быть светлым.

Если же яйцо уже немного протухло, тогда белок приобретет синеватый оттенок, а желток потемнеет. Кроме того, тогда в нем также могут появляться красные или коричневые точки.

Также вам нужно проверить запах яйца. И этот способ подходит для проверки в магазине, ведь вам не нужно его разбивать – просто возьмите яйцо в руки и поднесите к носу. Если оно уже протухло, тогда вы сразу это поймете.



Испорченные яйца будут плохо пахнуть / Фото Pexels

Другой вариант – поднесите продукт к свету. Если через скорлупу вы можете увидеть пятна темного цвета, тогда яйцо нужно уже выбрасывать. Другой вариант – потрясти над ухом. Если яйцо свежее, в нем не должно ничего болтаться.

Еще один интересный метод проверки – это холодная вода. Если ваш продукт свежий, тогда яйцо опустится на дно и ляжет на бок. А вот если оно упало вертикально, тогда есть его нельзя, так же, как и яйца, что вообще всплывают на поверхность.