Употребление протухших яиц, даже если они подверглись тепловой обработке, это очень рискованное дело. Поэтому лучше этого избегать и покупать только свежие продукты.

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Как проверить свежесть яиц в магазине

Многие эксперты рекомендуют проверять яйца на свежесть в воде – в частности, если яйцо лежит горизонтально, то оно свежее, а если стоит вертикально, то вроде бы уже достаточно давнее. А если яйцо всплыло – тогда его точно нельзя есть.

Впрочем, если вы не ходите в магазин с тазиком воды, проверить правдивость этого метода будет непросто. Но, к счастью, существуют другие, несколько более простые методы, о которых рассказываем далее.

Встряхните яйцо – если внутри что-то булькает, покупать его точно не стоит.

– если внутри что-то булькает, покупать его точно не стоит. Осмотрите его снаружи – скорлупа не должна иметь помета и трещин.

– скорлупа не должна иметь помета и трещин. Проверьте на свет фонариком – если вы заметили внутри темный желток, яйцо может быть протухшим.



Яйца могут испортиться / Фото Pexels

А если у вас в кармане случайно оказался ультрафиолетовый фонарик, то и его можно использовать для проверки свежести яиц. Скорлупа яйца, если оно лежит в магазине недолго, должна быть красной, и чем больше срок продукта, тем светлее будет оттенок.

Проверить свежесть яиц можно и через маркировку. Обычно производители ставят ее, и Д означает диетические, а С – столовые. Диетические яйца имеют срок годности семь суток, а столовые – 25.