Вживання протухлих яєць, навіть якщо вони піддалися тепловій обробці, це дуже ризикована справа. Тож краще цього уникати та купувати тільки свіжі продукти.

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Як перевірити свіжість яєць в магазині

Чимало експертів рекомендують перевіряти яйця на свіжість у воді – зокрема, якщо яйце лежить горизонтально, то воно свіже, а якщо стоїть вертикально, то начебто вже досить давнє. А якщо яйце спливло – тоді його точно не можна їсти.

Втім, якщо ви не ходите до магазину з тазиком води, перевірити правдивість цього методу буде непросто. Але, на щастя, існують інші, дещо простіші методи, про які розповідаємо далі.

Струсіть яйце – якщо всередині щось булькає, купувати його точно не варто.

– якщо всередині щось булькає, купувати його точно не варто. Огляньте його ззовні – шкаралупа не повинна мати посліду та тріщин.

– шкаралупа не повинна мати посліду та тріщин. Перевірте на світло ліхтариком – якщо ви помітили всередині темний жовток, яйце може бути протухлим.



Яйця можуть зіпсуватися / Фото Pexels

А якщо у вас в кишені випадково опинився ультрафіолетовий ліхтарик, то і його можна використати для перевірки свіжості яєць. Шкаралупа яйця, якщо воно лежить у магазині недовго, має бути червоною, і що більший термін продукту, то світлішим буде відтінок.

Перевірити свіжість яєць можна і через маркування. Зазвичай виробники ставлять його, і Д означає дієтичні, а С – столові. Дієтичні яйця мають термін придатності сім діб, а столові – 25.