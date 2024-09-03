Конечно, проводить глобальную и чрезвычайно тщательную уборку еженедельно – это очень сложно и, откровенно говоря, нереалистично. И все же стоит выделить немного времени в начале каждого сезона, чтобы убрать всю грязь, что мог накопиться за три месяца.

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Установите лимит времени

Прежде всего, вам нужно определить, сколько времени вы готовы выделить на уборку. Особенно важно это в случае, если его у вас совсем немного. Если беспорядок уже вышел из-под вашего контроля, это может быть очень полезно, чтобы правильно использовать ресурсы, которые у вас сейчас есть.

Возьмите мусорный пакет и пройдитесь по дому

Чаще всего источником беспорядка является именно мусор, который лежит здесь и там по всей квартире. И обычная инспекция дома с мешком для мусора поможет обнаружить немало ненужных бумаг, пустых бутылок, стаканчиков, использованных салфеток и тому подобное. Все еще без сожаления выбрасывайте в ведро, и вы заметите, что ваша квартира быстро и существенно очистилась.

Опорожните холодильник

Очень часто холодильник является источником неприятного запаха в доме, и, конечно же, совсем неприятно заглядывать внутрь и видеть полный беспорядок. И точечная уборка в таком случае будет не лучшим вариантом.

Вместо этого попробуйте извлечь из холодильника все, а затем переберите продукты, что достали из него. Все, что уже испортилось, выбрасывайте без лишних раздумий.



Холодильник должен быть чистым / Фото Pexels

Создайте ежедневную уборку вечером

Как только вы закончили ужинать, выделите немного времени на уборку. Вам действительно понадобится его совсем немного – примерно по 10 – 15 минут каждый день. Установите таймер и быстро уберите мусор, еду, помойте посуду и протрите столешницы. Если останется время, можно заняться заметанием или мытьем пола. Если вы будете делать это каждый вечер, вы значительно упростите себе работу по уборке в конце недели.

"Один купили, один выбросили"

Это простое правило поможет вам быстро очистить ваш дом от неприятной засоренности и визуального беспорядка. Оно действует так: если вы покупаете какую-то новую вещь, взамен нужно убрать из дома одну старую. Например, если вы приобрели стильные новые джинсы, старым шортам пора отправиться в комиссионный магазин или прямо на свалку.