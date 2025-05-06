Коллаборации – это не только модный тренд, но и реальный способ усилить позицию бренда на рынке, пишет 24 Канал. Выигрышное сотрудничество с производителем кофе дает маркетинговую поддержку, эксклюзивность и конкурентное преимущество.

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Вместе с украинским производителем кофе Gemini рассмотрим выгодность кофейных коллабораций, форматы, продвижения в соцсетях и определим, как правильно выбрать партнера.

Кофейная коллаборация – стратегическая выгода

HoReCa-заведения являются конкурентными, поскольку там обращают внимание на малейшие детали – от качества кофе до атмосферы и способов привлечения клиентов. Уникальное предложение им помогает создать именно партнерство с кофейными брендами, которое будет выделять их среди других.

Преимущество выгодной коллаборации в том, что благодаря ей заведения могут предложить гостям новые и интересные вкусы, определенный лимитированный кофе, за которым придут ценители уникальных напитков. Посетители любят новинки, поэтому добавив в меню премиальный кофе или какой-то особый бленд, можно значительно повысить средний чек продаж.

Эксклюзивные позиции в меню способны привлекать новую аудиторию – поклонников определенного кофейного бренда или даже инфлюенсеров. Есть немало кейсов с кофейнями, которые только открывались и сразу становились популярными из-за визитов блогеров с большой аудиторией, которые нативно привлекали в заведение новых клиентов.





Инфлюенсеры способны привлечь новую аудиторию / Фото Shutterstock

Но для того, чтобы коллаборация с кофейным брендом действительно была выгодной, можно ввести совместные акции (кофе + десерт), или создавать события, которые помогут бренду наладить еще лучший контакт с потребителем, а заведению – маркетинговую поддержку и конкурентное преимущество. Это могут быть интересные кофейные лекции, капинги или вечеринки.

Успешное сотрудничество это – win-win: бренд получает новую точку контакта с клиентом, а заведение – качественный продукт, маркетинговую поддержку и конкурентное преимущество.

Совместный маркетинг – правильное объединение ресурсов

Коллаборация заведения с кофейным брендом – это не только о новом вкусе кофе в чашке. Это еще и также о сильном маркетинге, который объединяет аудиторию и усиливает узнаваемость обеих сторон. Совместное продвижение работает гораздо лучше, чем отдельное.

Соцсети – очень сильный инструмент. Instagram, Facebook, TikTok или даже Threads способны привлечь значительное количество людей и увеличить охват. Особенно эффективно работает collab-post (пост для двух в инстаграме), который позволяет попасть в ленту для обеих аудиторий. Молодежь любит что-то креативное и интересное, поэтому уникальный контент точно удержит их внимание.



Соцсети активно привлекают новую аудиторию / Фото Shuterstock

Совместные новости, пресс-релизы, упоминания в медиа или изданиях также помогают создать инфоповод и повысить узнаваемость кофейного бренда и заведения. Предприниматели все активнее ищут пути продвижения своего продукта, поэтому в моду начинает входить формат разговорного контента.

К примеру, запуск подкаста, поможет гостям больше узнать об истории заведения, познакомиться с командой или узнать какие-то интересные факты. Все это создает эмоциональную связь не только с текущими гостями, но и будущими клиентами.

Искренняя коммуникация вокруг продукта с общими ценностями с обеих сторон – заведения и бренда, в результате создаст настоящую синергию, которая будет считываться и точно привлечет новую аудиторию.

Выбор кофейного партнера – как не ошибиться

Чтобы коллаборация имела успех, нужно правильно выбрать кофейного партнера. Предпринимателям следует понимать, что партнер должен быть не только поставщиком зерен, но и частью концепции.

Люди любят что-то новое, но все-таки чаще выбирают знакомое им имя, поэтому лучше иметь партнера, который уже имеет свою лояльную аудиторию и репутацию. Узнаваемый кофейный бренд придаст заведению статуса и доверия.

Важно обратить внимание на ценности, поскольку именно они являются важными маркерами того зайдет коллаборация или нет. Если кофейня позиционирует себя постоянной и локальной, а бренд больше работает на массовость и агрессивный маркетинг, тогда такое сотрудничество будет провальным.

Здесь следует понимать, что партнер должен достаточно органично вписываться в концепцию заведения. Тогда такое взаимодействие будет выгодным и естественным, и не будет выглядеть как рекламный ход.

Еще одним важным звеном является качество продукта – вкус кофе, свежесть зерна, а также своевременная поставка. В заведение стоит приглашать таких партнеров, которые не только поставляют кофе, но и могут научить персонал, предоставить оборудование и быть на связи.

К слову! Украинский кофейный бренд Gemini является поставщиком не только кофе, но и профессионального оборудования и автоматических кофейных машин для кофеен, ресторанов, офисов и даже дома. Их можно не только приобрести, но и взять в аренду.

Практические моменты – на что обратить внимание

Перед запуском партнерства обеим сторонам стоит обсудить удобную логистику и прийти к четким договоренностям. Первым делом нужно обсудить условия поставки по определенному графику и определить объем кофе, который нужен заведению. Было бы очень хорошо, если бы партнер мог оказать техническую поддержку в обслуживании кофейных машин.

Чтобы добавить уникальности, бренду можно предложить создать собственную смесь или сделать фасовку кофе специально под заведение. Такой подход позволит создать определенный "фирменный" кофе, который запомнится гостям.

Кроме того, узнаваемости предоставляют дополнительные элементы. Брендированные чашки, POS-материалы или мерч расширяют охват и закрепляют образ коллаборации двух брендов.

Юридические нюансы – что надо обсудить до старта

Для того, чтобы коллаборация с кофейным брендом была долгосрочной и прозрачной, еще в начале сотрудничества нужно четко согласовать все юридические вопросы. Это поможет заведению и партнеру избежать возможных недоразумений.

К примеру, если во время работы создадут общую айдентику – брендированный дизайн чашек, упаковок, лимитированную линейку кофе или мерч, то стоит определить, кто именно имеет права на эти элементы и на каких условиях они могут использоваться. Также нужно прописать распределение прибыли, чтобы все было справедливо для обеих сторон.

В начале следует определить и срок сотрудничества. Он может быть как краткосрочным (на один или несколько сезонов), так и долгосрочным (до года или даже дольше). Срок действия соглашения может иметь автоматическое продление, если коллаборация будет иметь успех, однако это все тоже нужно юридически согласовать.

Все описанные блоки создания коллаборации с кофейным брендом является фундаментом успешного партнерского сотрудничества для предпринимателей, которые стремятся развивать свое заведение за счет стратегических партнерств и создания уникального опыта для своих гостей. Если оба партнера будут заинтересованы в развитии и совместном росте, то кофейня и бренд однозначно получат значительный прогресс.

Компания Gemini может предложить широкий выбор кофе для кофеен, ресторанов и для дома. В ассортименте – отборный зерновой кофе из лучших плантаций в мире, а широкий ассортимент порадует самых требовательных потребителей.