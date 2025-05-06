Колаборації – це не лише модний тренд, а й реальний спосіб підсилити позицію бренду на ринку, пише 24 Канал. Виграшна співпраця з виробником кави дає маркетингову підтримку, ексклюзивність і конкурентну перевагу.

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Разом з українським виробником кави Gemini розглянемо вигідність кавових колаборацій, формати, просування в соцмережах та визначимо, як правильно обрати партнера.

Кавова колаборація – стратегічна вигода

HoReCa-заклади є конкурентними, оскільки там звертають увагу на найменші деталі – від якості кави до атмосфери та способів приваблення клієнтів. Унікальну пропозицію їм допомагає створити саме партнерство з кавовими брендами, яке вирізнятиме їх серед інших.

Перевага вигідної колаборації в тому, що завдяки їй заклади можуть запропонувати гостям нові й цікаві смаки, певну лімітовану каву, за якою прийдуть поціновувачі унікальних напоїв. Відвідувачі люблять новинки, тож додавши до меню преміальну каву чи якийсь особливий бленд, можна значно підвищити середній чек продажів.

Ексклюзивні позиції в меню здатні залучати нову аудиторію – шанувальників певного кавового бренду чи навіть інфлюенсерів. Є чимало кейсів з кав’ярнями, які лише відкривалися й одразу ставали популярними через візити блогерів з великою аудиторією, які нативно залучали в заклад нових клієнтів.





Інфлюенсери здатні привабити нову аудиторію / Фото Shutterstock

Та для того, щоб колаборація з кавовим брендом справді була вигідною, можна запровадити спільні акції (кава + десерт), чи створювати події, які допоможуть бренду налагодити ще кращий контакт зі споживачем, а закладу – маркетингову підтримку та конкурентну перевагу. Це можуть бути цікаві кавові лекції, капінги чи вечірки.

Успішна співпраця це – win-win: бренд отримує нову точку контакту з клієнтом, а заклад – якісний продукт, маркетингову підтримку та конкурентну перевагу.

Спільний маркетинг – правильне об’єднання ресурсів

Колаборація закладу з кавовим брендом – це не тільки про новий смак кави у чашці. Це ще й також про сильний маркетинг, який об’єднує аудиторію та підсилює впізнаваність обох сторін. Спільне просування працює набагато краще, ніж окреме.

Соцмережі – дуже сильний інструмент. Instagram, Facebook, TikTok чи навіть Threads здатні залучити значу кількість людей та збільшити охоплення. Особливо ефективно працює collab-post (пост для двох в інстаграмі), який дозволяє потрапити в стрічку для обох аудиторій. Молодь любить щось креативне й цікаве, тому унікальний контент точно втримає їхню увагу.



Соцмережі активно залучають нову аудиторію / Фото Shuterstock

Спільні новини, пресрелізи, згадки в медіа чи виданнях також допомагають створити інфопривід та підвищити впізнаваність кавового бренду та закладу. Підприємці все активніше шукають шляхи просування свого продукту, тож в моду починає входити формат розмовного контенту.

До прикладу, запуск подкасту, допоможе гостям більше дізнатися про історію закладу, познайомитися з командою чи дізнатися якісь цікаві факти. Все це створює емоційний зв’язок не лише з поточними гостями, але й майбутніми клієнтами.

Щира комунікація навколо продукту зі спільними цінностями з обох боків – закладу та бренду, в результаті створить справжню синергію, яка буде зчитуватися й точно привабить нову аудиторію.

Вибір кавового партнера – як не помилитися

Щоб колаборація мала успіх, потрібно правильно вибрати кавового партнера. Підприємцям варто розуміти, що партнер має бути не лише постачальником зерен, але й частиною концепції.

Люди люблять щось нове, але все-таки частіше обирають знайоме їм ім’я, тому краще мати партнера, який вже має свою лояльну аудиторію та репутацію. Впізнаваний кавовий бренд додасть закладу статусу й довіри.

Важливо звернути увагу на цінності, оскільки саме вони є важливими маркерами того зайде колаборація чи ні. Якщо кав’ярня позиціонує себе сталою та локальною, а бренд більше працює на масовість та агресивний маркетинг, тоді така співпраця буде провальною.

Тут слід розуміти, що партнер має досить органічно вписуватися у концепцію закладу. Тоді така взаємодія буде вигідною й природною, та не буде виглядати як рекламний хід.

Ще однією важливою ланкою є якість продукту – смак кави, свіжість зерна, а також вчасна поставка. У заклад варто запрошувати таких партнерів, які не лише постачають каву, але й можуть навчити персонал, надати обладнання й бути на зв’язку.

До слова! Український кавовий бренд Gemini є постачальником не лише кави, але й професійного обладнання та автоматичних кавових машин для кав’ярень, ресторанів, офісів та навіть дому. Їх можна не лише придбати, але й взяти в оренду.

Практичні моменти – на що звернути увагу

Перед запуском партнерства обом сторонам варто обговорити зручну логістику й дійти до чітких домовленостей. Насамперед потрібно обговорити умови постачання по певному графіку й визначити обсяг кави, який потрібен закладу. Було б дуже добре, якби партнер міг надати технічну підтримку в обслуговуванні кавових машин.

Щоб додати унікальності, бренду можна запропонувати створити власну суміш чи зробити фасування кави спеціально під заклад. Такий підхід дозволить створити певну "фірмову" каву, яка запам’ятається гостям.

Окрім того, впізнаваності надають додаткові елементи. Брендовані чашки, POS-матеріали чи мерч розширюють охоплення й закріплюють образ колаборації двох брендів.

Юридичні нюанси – що треба обговорити до старту

Для того, щоб колаборація з кавовим брендом була довгостроковою й прозорою, ще на початку співпраці потрібно чітко узгодити всі юридичні питання. Це допоможе закладу й партнеру уникнути ймовірних непорозумінь.

До прикладу, якщо під час роботи створять спільну айдентику – брендований дизайн чашок, упаковок, лімітовану лінійку кави чи мерч, то варто визначити, хто саме має права на ці елементи та на яких умовах вони можуть використовуватися. Також потрібно прописати розподіл прибутку, щоб все було справедливо для обох сторін.

На початку слід окреслити й термін співпраці. Він може бути як короткостроковим (на один чи кілька сезонів), так і довгостроковим (до року чи навіть довше). Термін дії угоди може мати автоматичне продовження, якщо колаборація буде мати успіх, однак це все теж потрібно юридично погодити.

Усі описані блоки створення колаборації з кавовим брендом є фундаментом успішної партнерської співпраці для підприємців, які прагнуть розвивати свій заклад за рахунок стратегічних партнерств і створення унікального досвіду для своїх гостей. Якщо обоє партнерів будуть зацікавлені у розвитку й спільному зростанні, то кав’ярня й бренд однозначно отримають значний прогрес.

Компанія Gemini може запропонувати широкий вибір кави для кав’ярень, ресторанів та для дому. В асортименті – відбірна зернова кава з найкращих плантацій у світі, а широкий асортимент потішить найвибагливіших споживачів.