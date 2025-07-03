Постельное белье будет гладким и без утюга: средство из кухни на 2 минуты
- Чтобы сделать постельное белье гладким без утюга, можно использовать кукурузный крахмал, растворенный в воде, и распылить его на ткань.
- Другие методы: использование специальных спреев для разглаживания, смеси воды с кондиционером и спиртом, или горячей кастрюли или чайника для разглаживания.
Глажка постельного белья – это необязательный шаг в уходе за ним, но как же приятно спать на гладких простынях! Впрочем, для этого совсем необязательно долго стоять над ними с утюгом.
Если вы ленитесь гладить постельное белье – вы совсем не одни, сообщает 24 Канал. Впрочем, вы все еще можете сделать его гладким, воспользовавшись одним элементарным лайфхаком.
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Надо ли гладить постельное белье?
Несмотря на то, что выбор – гладить ли постельное белье, или нет, зависит от личных предпочтений каждого человека, этот процесс имеет ряд преимуществ и недостатков. И вы будете удивлены, узнав, что преимуществ на самом деле не так уж и много – она немного приятнее на ощупь и гладкая, но на этом все.
На самом деле многие виды тканей от длительного воздействия высоких температур утюга могут начать хуже впитывать влагу – и это значит, что даже если вы не очень сильно потеете во сне, вы будете просыпаться на влажных простынях.
А история о том, что глажка убивает микробов на постельном белье – это миф, и многие эксперты считают, что привычка гладить постельное белье – это ничто иное, как пережиток советского прошлого.
Постельное белье гладить необязательно / Фото Pexels
Но если вы хотите сохранить все свойства ткани и одновременно получить преимущества гладкости, вы можете воспользоваться простым ингредиентом с кухни – а именно кукурузным крахмалом.
Все, что нужно сделать – это развесить или разложить простыни на ровные поверхности и взять бутылку с пульверизатором. На стакан воды добавьте чайную ложку крахмала и размешайте.
К слову, полезным в хозяйстве может быть не только кукурузный крахмал. Ранее мы рассказывали, зачем раскладывать по углам квартиры лавровый лист – и его действие вас точно удивит.
Попшикайте белье полученным раствором, и снаружи оно станет плотнее на ощупь, выровняется – вы получите эффект глажки без него, да еще и в разы быстрее, за какие-то считанные минуты.
Впрочем, существует и несколько других методов "выгладить" постельное белье без использования утюга:
- Спрей для разглаживания складок. Сегодня существует немало готовых спреев для того, чтобы разгладить одежду или постельное белье за считанные минуты. Часто их называют "жидкими утюгами", и обычно они содержат компоненты, что разглаживают волокна ткани и делают ее более податливой к выравниванию.
- Вода, кондиционер и спирт. Похожий спрей можно сделать дома самостоятельно: в бутылку с пульверизатором влейте стакан воды, немного кондиционера для белья и чайную ложку спирта. Распыляйте смесь на смятую одежду и разглаживайте ткань руками.
- Горячая кастрюля или чайник. Метод очень прост: нагрейте воду в кастрюле, а потом поставьте ее на постель и водите ею, как утюгом. Впрочем, имеет смысл использовать этот способ только в том случае, если утюга у вас нет – ведь он почти ничем не отличается от него, но требует больше времени и усилий.