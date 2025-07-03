Постельное белье будет гладким и без утюга: средство из кухни на 2 минуты

Глажка постельного белья – это необязательный шаг в уходе за ним, но как же приятно спать на гладких простынях! Впрочем, для этого совсем необязательно долго стоять над ними с утюгом.

Если вы ленитесь гладить постельное белье – вы совсем не одни, сообщает 24 Канал. Впрочем, вы все еще можете сделать его гладким, воспользовавшись одним элементарным лайфхаком.

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Надо ли гладить постельное белье?

Несмотря на то, что выбор – гладить ли постельное белье, или нет, зависит от личных предпочтений каждого человека, этот процесс имеет ряд преимуществ и недостатков. И вы будете удивлены, узнав, что преимуществ на самом деле не так уж и много – она немного приятнее на ощупь и гладкая, но на этом все.

На самом деле многие виды тканей от длительного воздействия высоких температур утюга могут начать хуже впитывать влагу – и это значит, что даже если вы не очень сильно потеете во сне, вы будете просыпаться на влажных простынях.

А история о том, что глажка убивает микробов на постельном белье – это миф, и многие эксперты считают, что привычка гладить постельное белье – это ничто иное, как пережиток советского прошлого.



Постельное белье гладить необязательно / Фото Pexels

Но если вы хотите сохранить все свойства ткани и одновременно получить преимущества гладкости, вы можете воспользоваться простым ингредиентом с кухни – а именно кукурузным крахмалом.

Все, что нужно сделать – это развесить или разложить простыни на ровные поверхности и взять бутылку с пульверизатором. На стакан воды добавьте чайную ложку крахмала и размешайте.

К слову, полезным в хозяйстве может быть не только кукурузный крахмал. Ранее мы рассказывали, зачем раскладывать по углам квартиры лавровый лист – и его действие вас точно удивит.

Попшикайте белье полученным раствором, и снаружи оно станет плотнее на ощупь, выровняется – вы получите эффект глажки без него, да еще и в разы быстрее, за какие-то считанные минуты.

Впрочем, существует и несколько других методов "выгладить" постельное белье без использования утюга: