Постільна білизна буде гладенькою і без праски: засіб з кухні на 2 хвилини

Прасування постільної білизни – це необов'язковий крок у догляді за нею, але як ж приємно спати на гладеньких простирадлах! Втім, для цього зовсім необов'язково довго стояти над ними з праскою.

Якщо ви лінуєтеся прасувати постільну білизну – ви зовсім не одні, повідомляє 24 Канал. Втім, ви все ще можете зробити її гладенькою, скориставшись одним елементарним лайфхаком.

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Чи треба прасувати постільну білизну?

Попри те, що вибір – чи прасувати постільну білизну, чи ні, залежить від особистих вподобань кожної людини, цей процес має низку переваг і недоліків. І ви будете здивовані, дізнавшись, що переваг насправді не так вже й багато – вона трохи приємніша на дотик і гладенька, але на цьому все.

Насправді ж чимало видів тканин від тривалого впливу високих температур праски можуть почати гірше вбирати вологу – і це значить, що навіть якщо ви не дуже сильно пітнієте уві сні, ви будете прокидатися на вологих простирадлах.

А історія про те, що прасування вбиває мікробів на постільній білизні – це міф, і чимало експертів вважають, що звичка прасувати постільну білизну – це ніщо інше, як пережиток радянського минулого.



Постільну білизну прасувати необов'язково / Фото Pexels

Але якщо ви хочете зберегти усі властивості тканини та водночас отримати переваги гладкості, ви можете скористатися простим інгредієнтом з кухні – а саме кукурудзяним крохмалем.

Все, що потрібно зробити – це розвішати чи розкласти простирадла на рівні поверхні та взяти пляшку з пульверизатором. На склянку води додайте чайну ложку крохмалю та розмішайте.

До слова, корисним у господарстві може бути не тільки кукурудзяний крохмаль. Раніше ми розповідали, навіщо розкладати по кутках квартири лавровий лист – і його дія вас точно здивує.

Попшикайте білизну отриманим розчином, і зовні вона стане щільнішою на дотик, вирівняється – ви отримаєте ефект прасування без нього, та ще й в рази швидше, за якісь лічені хвилини.

Втім, існує й кілька інших методів "випрасувати" постільну білизну без використання праски: