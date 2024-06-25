Полностью бесплатно: как размножить свою гортензию черенками

Если в вашем саду растет только одна гортензия, а вы хотите высадить их больше, вам не обязательно бежать и покупать саженцы, ведь вы можете размножить их самостоятельно.

Гортензии – это очень красивые цветочные кусты, которые удивляют не только цветом, но и пышной листвой. И вы можете подобрать себе растение на любой вкус, ведь существует немало сортов разных цветов.

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Если у вас дома стояли срезанные гортензии, не спешите выбрасывать их после того, как они отцветут. Оказывается, стебли этих цветов прекрасно подходят для размножения. И если вы видите на стебле полные почки, это даже повышает шанс укоренения.

Как размножить гортензию черенками

Прежде всего, вам нужно срезать со стебля увядшие цветы, ведь они будут мешать прорастанию корней. Так же нужно избавиться и от лишних листьев, а два верхних листочка разрежьте пополам.

Нижний срез нужно сделать скошенным, а после этого найдите несколько пластиковых стаканов и налейте в них воды. Кроме этого, в каждый из стаканов нужно добавить и по несколько капель "Стимулятора корней". Возьмите губку или кусок пенопласта и сделайте отверстие посередине.



Гортензии можно размножить / Фото Pexels

Ветки нужно вставить в пенопласт, а затем – к пластиковым стаканам. Для того, чтобы произошло укоренение, нужно около 20 дней. Этот способ относительно легкий и он уже неоднократно доказывал свою надежность. И так вы можете создать сколько угодно новых растений всего из одного куста.

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Впрочем, в нем есть и несколько минусов: вам нужно запастись терпением и действовать осторожно, чтобы все действительно удалось. Кстати, в отличие от многих других растений, гортензии растут и развиваются очень быстро, поэтому уже через год могут превратиться в цветущие кусты.