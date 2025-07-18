Многие ожидают, что период ретроградного Меркурия принесет немало неприятностей: телефоны будут ломаться, контакты срываться, и неудачи просто будут преследовать на каждом шагу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как ретроградный Меркурий влияет на огород?

Астрологи убеждены, что планеты могут управлять различными сферами жизни. И обычно они помогают, но когда становятся ретроградными, люди начинают допускать ошибки.

Меркурий – это планета путешествий и общения, и в эти три с половиной недели, когда он ретроградный, в этих сферах вы можете чувствовать существенный спад. Но как именно это влияет на ваш огород и участок?

Нет никаких причин думать, что растения начнут расти хуже из-за того, что Меркурий ретроградный – но все же стоит быть осторожными.

В этот период не стоит:

принимать важных решений, связанных с дачей;

сажать новые сорта растений, менять положение растений на участке;

испытывать новые средства.



На огороде стоит быть осторожными / Фото Pexels

Стоит ли беспокоиться о ретроградном Меркурии?

Нет никаких научных оснований считать, что планеты меняют ход нашей жизни. Астрология не учитывает ни одного закона физики, и это учение развилось задолго до того, как люди узнали, что Солнце является центром Солнечной системы, а планеты движутся вокруг него.

Ретроградный Меркурий – как и любая другая планета, что вроде бы "движется назад" – уже совсем не загадочное или мистическое явление, как казалось столетие назад.

Кроме того, стоит учитывать и то, что люди имеют склонность интерпретировать информацию так, чтобы она согласовывалась с нашим мировоззрением. И если ожидать, что ретроградный Меркурий принесет вам неприятности, тогда это может так и произойти – даже если не произойдет ничего по-настоящему плохого.

Но если вы все же хотите защитить себя от влияния планеты, ранее мы рассказывали, какой оберег может помочь.