Чимало людей очікують, що період ретроградного Меркурія принесе чимало неприємностей: телефони будуть ламатися, контакти зриватися, і невдачі просто переслідуватимуть на кожному кроці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Що не можна купувати у Ретроградний Меркурій: це треба запам'ятати

Як ретроградний Меркурій впливає на город?

Астрологи переконані, що планети можуть керувати різними сферами життя. І зазвичай вони допомагають, але коли стають ретроградними, люди починають припускатися помилок.

Меркурій – це планета подорожей та спілкування, і в ці три з половиною тижні, коли він ретроградний, у цих сферах ви можете відчувати суттєвий спад. Але як саме це впливає на ваш город та ділянку?

Немає жодних причин думати, що рослини почнуть рости гірше через те, що Меркурій ретроградний – але все ж варто бути обережними.

В цей період не варто:

ухвалювати важливих рішень, пов'язаних з дачею;

садити нові сорти рослин, змінювати положення рослин на ділянці;

випробовувати нові засоби.



На городі варто бути обережними / Фото Pexels

Чи варто турбуватися про ретроградний Меркурій?

Немає жодних наукових підстав вважати, що планети змінюють хід нашого життя. Астрологія не враховує жодного закону фізики, і це вчення розвинулося задовго до того, як люди дізналися, що Сонце є центром Сонячної системи, а планети рухаються навколо нього.

Ретроградний Меркурій – як і будь-яка інша планета, що начебто "рухається назад" – вже зовсім не загадкове чи містичне явище, як видавалося століття тому.

Окрім того, варто враховувати й те, що люди мають схильність інтерпретувати інформацію так, аби вона узгоджувалася з нашим світоглядом. І якщо очікувати, що ретроградний Меркурій принесе вам неприємності, тоді це може так і статися – навіть якщо не відбудеться нічого по-справжньому поганого.

Але якщо ви все ж хочете захистити себе від впливу планети, раніше ми розповідали, який оберіг може допомогти.