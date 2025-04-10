Вырастить два урожая картофеля – это вполне реальная задача для опытных дачников, сообщает 24 Канал. Впрочем, для этого нужно знать несколько важных нюансов, относительно того, какой картофель и когда нужно сажать.

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Что делать, чтобы получить второй урожай картофеля?

Для того, чтобы собрать два урожая картофеля, сажать его нужно дважды. Но это не так просто, как может показаться – нужно учитывать несколько важных правил:

Выберите для посадки районированные сорта – то есть именно тот картофель, что подходит для выращивания в вашем регионе.

Сажайте ультраранние и ранние сорта с периодом вегетации до 75 дней – например, подойдут сорта "Ривьера", "Рокко", "Импала" и т.д. – тогда вы успеете собрать урожай, а после этого посадить картофель еще раз.

Сажайте только пророщенную и озелененную картошку – то есть те клубни, что полежали на солнце и стали от этого зеленоватыми.

Учитывайте, что чем больше глазков будет на картофеле, то выше окажется урожайность корнеплода. И есть один достаточно простой способ, который поможет разбудить эти глазки на картофеле – сделайте так называемое "урожайное кольцо". Для этого острым ножом сделайте надрезы на клубне до 0,5 сантиметра. Так глазки прорастут в нижней и средней частях картофеля.



Картофель можно посадить дважды за сезон / Фото Pexels

Впервые картофель сажают, как только почва прогреется до +8 градусов – обычно это случается уже в апреле. Не бойтесь заморозков, ведь картофель нужно просто окучить или накрыть любым укрывным материалом.

А вот вторую посадку проводят уже летом – в июне или середине июля. Клубни для этого берите с предыдущего урожая, но незрелые, чтобы с них легко снималась кожура. Чтобы разбудить глазки, сделайте в каждом клубне неглубокие надрезы и замочите на несколько минут в растворе с регуляторами роста.

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Второй раз картофель сажают в день его сбора – тогда всходы будут лучшими.

Вот несколько основных правил:

Собирать первый урожай начинайте сразу же после цветения, когда клубни еще молодые.

Продолжительность сбора и посадки не должна превышать 10 дней после окончания цветения.

Молодые клубни нужно выкапывать с 20 июня по 5 июля, а сажать – не позднее, чем в первую декаду июля.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что можно положить в лунку во время посадки картофеля, чтобы получить лучший урожай.

Собирают картофель летней посадки с 1 по 10 октября. Клубни, отобранные на семена, нужно высушить и озеленить на солнце. Такой картофель лучше хранится, быстрее прорастает и меньше страдает от болезней.