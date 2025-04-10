Виростити два врожаї картоплі – це цілком реальне завдання для досвідчених дачників, повідомляє 24 Канал. Втім, для цього потрібно знати кілька важливих нюансів, щодо того, яку картоплю та коли потрібно садити.

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Що робити, щоб отримати другий урожай картоплі?

Для того, аби зібрати два урожаї картоплі, садити її потрібно двічі. Але це не так просто, як може здатися – потрібно зважати на кілька важливих правил:

Оберіть для посадки районовані сорти – тобто саме ту картоплю, що підходить для вирощування у вашому регіоні.

Садіть ультраранні та ранні сорти з періодом вегетації до 75 днів – наприклад, підійдуть сорти "Рив'єра", "Рокко", "Імпала" тощо – тоді ви встигнете зібрати урожай, а після цього посадити картоплю ще раз.

Садіть тільки пророщену і озеленену картоплю – тобто ті бульби, що полежали на сонці та стали від цього зеленкуватими.

Зважайте, що чим більше вічок буде на картоплі, то вищою виявиться урожайність коренеплоду. І є один досить простий спосіб, який допоможе розбудити ці вічка на картоплі – зробіть так зване "врожайне кільце". Для цього гострим ножем зробіть надрізи на бульбі до 0,5 сантиметра. Так вічка проростуть у нижній та середній частинах картоплі.



Картоплю можна посадити двічі за сезон / Фото Pexels

Вперше картоплю садять, щойно ґрунт прогріється до +8 градусів – зазвичай це трапляється вже в квітні. Не бійтеся заморозків, адже картоплю потрібно просто підгорнути чи накрити будь-яким покривним матеріалом.

А ось другу посадку проводять вже влітку – в червні чи середині липня. Бульби для цього беріть з попереднього врожаю, але незрілі, аби з них легко знімалася шкірка. Аби розбудити вічка, зробіть в кожній бульбі неглибокі надрізи та замочіть на кілька хвилин у розчині з регуляторами росту.

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Вдруге картоплю садять у день її збору – тоді сходи будуть найкращими.

Ось кілька основних правил:

Збирати перший урожай починайте одразу ж після цвітіння, коли бульби ще молоді.

Тривалість збирання та посадки не має перевищувати 10 днів після закінчення цвітіння.

Молоді бульби потрібно викопувати з 20 червня по 5 липня, а садити – не пізніше, ніж у першу декаду липня.

До речі, раніше ми вже розповідали, що можна покласти в лунку під час посадки картоплі, аби отримати найкращий урожай.

Збирають картоплю літньої посадки з 1 по 10 жовтня. Бульби, відібрані на насіння, потрібно висушити та озеленити на сонці. Така картопля краще зберігається, швидше проростає та менше страждає від хвороб.