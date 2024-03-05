Как правильно сформировать огурцы в теплице: нужно знать всем дачникам

Огурцы - это та культура, которую выращивают едва ли не все владельцы огородов, и очень часто их сажают и в теплицах. Однако для того, чтобы получить максимальную пользу от грядки, растения нужно сначала правильно сформировать.

Конечно, на грядках или плантациях никто не занимается формированием огурцов, однако в теплице это сделать нужно, особенно в случае, когда огурцы партенокарпического типа, самоопыляемые.

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Формирование огурцов – это на самом деле не очень сложный процесс, который одновременно принесет немало пользы для вашего урожая. Если вы будете придерживаться нескольких достаточно простых советов, вы сможете быстро вырастить хрустящие и вкусные огурцы у себя в теплице.

Почему нужно формировать огурцы

На этот простой процесс стоит потратить время хотя бы потому, что это поможет увеличить урожай. Правильное формирование куста будет стимулировать рост боковых побегов, на который формируется больше завязи. Кроме того, качество ваших плодов также может стать лучше. Это потому, что так огурцы получат больше солнечного света и воздуха, а значит, будут лучше расти и иметь более насыщенный и свежий вкус.

Формирование огурцов имеет еще одно неожиданное преимущество – так вы сможете уменьшить риски различных заболеваний. Через лучшую вентиляцию куста в нем уменьшится риск формирования грибков и бактериальных заболеваний.

Какие есть способы формирования огурцов

Существует всего два основных способа формирования огурцов, и вы можете выбрать тот, что лучше всего подойдет для вас и вашей теплицы.

Первый – это способ в один стебель. Его часто используют в своих теплицах агрономы, и во время такого формирования нужно удалить все боковые побеги, которые называют пасынками, и оставить только основной стебель, который подвязывают к шпалере. При таком способе верхушку огурца прищипывать не нужно вообще.

Второй способ формирования огурцов – с оставлением пасынков. Его также широко используют в теплицах, и заключается он в том, что все пасынки удаляют до 50 сантиметров огурца, а от 50 до 100 сантиметров остаются все пасынки с 2 плодами и 2 – 3 листьями, и от 150 сантиметров остаются все пасынки с 3 – 4 плодами и 3 – 4 листьями.

Основной стебель нужно постелить горизонтально на шпалеру или проволоку, зафиксировать, чтобы оно не перегнулось, и после этого прищипываете основной стебель на длине около 200 сантиметров.

Впрочем, обратите внимание на то, что при таком формировании высаживать рассаду огурцов нужно на большем расстоянии.