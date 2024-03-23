Невозможно переоценить важность сильной команды для любого бизнеса. Но случайно сформировать хорошую команду очень сложно; обычно это результат длительной работы, что начинается еще на этапе подбора персонала, а также включает тимбилдинг и коммуникацию с подчиненными.

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Крутую команду нужно очень тщательно и бережно "выращивать", и заниматься этим должен руководитель.

Нанимайте правильных людей

Если у вас есть такая возможность, старайтесь привлекать в свою команду лучших специалистов из возможных, или тех, имеющих потенциал стать лучшими.

Впрочем, если вы будете строить всю свою стратегию найма только на навыках, этого будет недостаточно. Учитывайте также положительное отношение кандидата. Навыки можно получить, а вот изменить подход к работе на самом деле гораздо сложнее. Поэтому если вы найдете людей, которые будут иметь соответствующие личные качества, это поможет поддерживать комфортную атмосферу в команде.

Управляйте с умом

Правильный подбор персонала – это только первый шаг в построении сильной команды. Даже если вы наймете на работу лучшие таланты, вы не создадите идеальную команду, если в ней будет царить плохая атмосфера.

Старайтесь поощрять сотрудников достигать общих целей. Но главное правило – любой ценой избегайте микроменеджмента. Он никогда не помогает в создании сильной и надежной команды. А вот что в этом будет полезным – так это доверие, самостоятельность и установление четких целей.

Знайте своих людей

Когда отношения сформированы на доверии и взаимоуважении, это позволяет вам создать открытое и честное общение, а это поможет коллегам чувствовать, что их ценят и поддерживают. Поэтому чем лучше вы будете знать своих сотрудников – конечно же, в разумных пределах – то лучшим руководителем вы будете.

Ваша цель – сделать так, чтобы любой работник чувствовал себя комфортно, обращаясь к вам с различными вопросами, что его беспокоят.

Создайте культуру своей команды

Каждая команда имеет свою внутреннюю культуру, которая обычно во многом связана с действиями и личностью руководителя. И создание здоровой корпоративной культуры, где коллеги искренне уважают и слушают друг друга – это ключевая цель.

Управляйте с эмпатией

Вам будет очень сложно управлять людьми, если вы не можете понять, что же их мотивирует и наоборот. Именно поэтому чуткое руководство чрезвычайно важно. Такой менеджер будет замечать переутомление или выгорание работников и будет искренне интересоваться их жизнью и проявлять сочувствие, когда они делятся своими заботами. Кроме того, он готов помочь им в решении проблем.