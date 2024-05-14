Как правильно собирать клубнику, чтобы она долго лежала и не мялась

Уже в конце мая - начале июня начинается сезон клубники, поэтому очень важно использовать его максимально и собрать весь урожай. А для этого нужно знать несколько основных правил.

Сезон созревания клубники длится 3 – 4 недели, и за этот период нужно собрать максимум урожая. И когда появляются красные ягоды, урожай нужно собирать каждые 3 дня, или и чаще. А в жаркую погоду плоды собирают каждый день, ведь они созревают гораздо быстрее.

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Как правильно собирать клубнику

Конечно, у каждого дачника есть свои методы сбора клубники. Но это не значит, что вам не, чему научиться: несколько простых лайфхаков могут помочь вам сократить время на сбор и продлить срок хранения продукта.

Перед тем, как начинать сбор клубники, вам нужно дождаться подходящей для этого погоды. Ягоды собирают или утром, или вечером – когда они прохладные. Так они не размякнут сразу после сбора; нельзя также собирать влажные плоды после дождя или росы.

Гораздо лучше будет подождать, когда они обсохнут, иначе клубника не пролежит и несколько дней. Обязательно ягоду нужно собирать вместе с плодоножкой, ведь это продлит срок хранения.



Клубнику нужно правильно собирать / Фото Pexels

Важна также и тара, в которую нужно собирать клубнику. И лучше всего взять на сбор емкость, которая будет иметь отверстия для вентиляции. Очень хорошо подойдет корзина, но желательно, чтобы она была неглубокой и широкой, в противном же случае ягоды будут давить друг на друга и пустят сок.

Кстати, во время сбора нужно использовать сразу две отдельные емкости и сортировать ягоды в процессе сбора. И в одну тару нужно складывать крупную и плотную клубнику, а в другую – помятую и мелкую. В таком случае вам не нужно будет сортировать урожай в будущем, потому что этот процесс может навредить ягодам.

После сбора ягоды ни в коем случае нельзя мыть, иначе они будут очень быстро портиться. Грязные ягоды, на которых есть следы песка или земли, также будут храниться недолго, поэтому вам нужно вытереть их кисточкой. Если вы заметили, что на клубнике есть плесень, ее нужно выбросить сразу, ведь она может заразить другие ягоды.