Хозяйки говорят, что сода способна отстирать старые и сложные пятна, возвращает цвет старой ткани, отбеливает вещи и даже убирает плохой запах из старых или залежалых вещей.

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Кроме того, сода прекрасно справляется с функциями чистки машинки. Пока крутится барабан и стираются вещи, сода не только влияет на одежду, но и на саму технику. Сода очищает машинку от грязи и накипи. Не переживайте, что остатки окажутся на одежде, на самом деле все сливается в канализацию.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Сколько сыпать соды в стиральную машинку

Чтобы сода вывела пятна с одежды, засыпать ее надо не в барабан, а в специальный отсек для бытовой химии. 2 столовых ложек будет достаточно при стандартной стирке. Если же загружаете вещи со старыми и сложными пятнами, то увеличить количество соды надо вдвое или втрое.

В случае, когда одежду надо освежить или убрать затхлый запах, соду добавляйте просто в барабан. Однако, обратите внимание, что соду нельзя использовать для вещей из шерсти, шелка, кожи, бархата, замши, кожзаменителя и синтетических тканей.