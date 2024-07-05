Чтобы не испортить впечатление от любимого напитка, нужно уметь отличать свежее пиво от испорченного, чтобы вдруг не выпить некачественный продукт. И несмотря на то, что может показаться, вроде признаков испорченного пива не существует, они все же есть и могут открыться внимательному наблюдателю.

Интересно Можно ли у себя во дворе вырастить фисташковое дерево: простой способ

Существует ли срок годности у пива

Конечно же, что да, но работает он не совсем так, как у остальных продуктов. Срок годности пива истекает, но это не та самая дата, после которой в продукте могут развиваться болезни. Из-за того, что в пиве есть алкоголь, а хмель имеет противомикробные свойства, пиво не поддерживает рост патогенов. И худшее, что может с ним случиться – это казнь вкуса. Но согласитесь, что и это может быть крайне неприятно.

Какой срок годности у пива

Здесь все может очень зависеть от сорта, ведь они имеют разные сроки хранения. Крепкие сорта, например, ячменные вина и имперские стауты, часто варят с расчетом на то, что они будут храниться в течение достаточно длительного времени. И некоторые пивовары намеренно оставляют пиво на выдержку на несколько лет.

Впрочем, общем пиво лучше пить свежим, особенно хмелевые сорта, такие как IPA.

Как понять, или срок годности истек?

Определить возраст пива и его срок годности может быть совсем не просто, ведь не на всех этикетках указываются даты упаковки и годности. Поэтому лучше избегать таких бутылок, если вы не можете проверить, когда же пиво было изготовлено.

В Украине срок годности пива должен быть не более, чем 2 года, но если неправильно его хранить, оно может испортиться несколько раньше.



Срок годности пива может истечь / Фото Pexels

Как правильно хранить пиво

Для того, чтобы пиво не теряло качество, нужно помнить о нескольких простых правилах. Во-первых, нужно проверять срок годности и всегда хранить пиво в холодильнике до момента, пока вы решите его выпить.

Избегайте прямого солнечного света, ведь ультрафиолет может вызвать химическую реакцию, которая придаст пиву неприятный аромат.